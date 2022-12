Metacritic tiết lộ những trò chơi được đánh giá tệ nhất năm 2022

Theo VGC, trang web tổng hợp đánh giá Metacritic đã tiết lộ 10 trò chơi tệ nhất của năm 2022, cơ sở đánh giá dựa trên điểm trung bình từ các nhà phê bình được phê duyệt.

Theo danh sách, các danh mục được đánh giá sẽ bao gồm “các trò chơi được phát hành trên bất kì nền tảng nào trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2022 đến 31.12.2022”, tuy nhiên, các trò chơi có ít hơn 7 bài đánh giá từ các cửa hàng chuyên nghiệp sẽ bị loại trừ.

Metacritic cũng chỉ ra rằng một trò chơi chỉ có thể xuất hiện một lần trong danh sách, vì vậy các trò chơi được phát hành trên nhiều nền tảng sẽ được xếp hạng dựa trên phiên bản có số điểm thấp nhất.

Những trò chơi tệ nhất của năm 2022 gồm có:

1. POSTAL 4: No Regerts (phiên bản PC): 30 điểm

2. CrossfireX (phiên bản Xbox Series X): 38 điểm

3. Babylon’s Fall (phiên bản PS5) – 41 điểm

4. XEL (phiên bản Switch) – 43 điểm

5. Arc of Alchemist (phiên bản Switch) – 46 điểm





6. Zorro: The Chronicles (phiên bản PS5) – 49 điểm

7. The Last Oricru (phiên bản Xbox Series X) – 50 điểm

8. The Waylanders (phiên bản PC) – 51 điểm

9. Kamiwaza: Way of the Thief (phiên bản PS4) – 52 điểm

10. Blade Runner: Enhanced Edition (phiên bản Switch) – 52 điểm

Từ bảng xếp hạng trên có thể thấy tựa game Crossfire X của nhà phát hành Smilegate hợp tác với Alan Wake và nhà phát triển Remedy Entertainment của Control, đã nhận về những đánh giá vô cùng tệ khi ra mắt. Mặc dù được cung cấp miễn phí, nhưng một số người chơi đã báo cáo các sự cố đồ họa khủng khiếp và tốc độ khung hình không thể chơi được.

Đứng đầu danh sách là Postal 4: No Regerts, một mục mới trong loạt game PC gây tranh cãi đã bị chỉ trích nặng nề khi rời khỏi bản truy cập sớm vào năm nay.

Cũng được đưa vào danh sách là Babylon's Fall, game nhập vai đang gặp khó khăn của Platinum và Square Enix Trò chơi từng ở trạng thái tệ đến mức chỉ có duy nhất 1 người chơi đồng thời trên Steam và sẽ chính thức kết thúc dịch vụ vào tháng 2.2023.