Microsoft đề nghị cung cấp cho Sony thỏa thuận 10 năm về Call of Duty

Theo Game Radar, Microsoft đã đưa ra đề nghị với Sony về một thỏa thuận mới sẽ giữ nhượng quyền Call of Duty trên PlayStation trong 10 năm.

Tin tức được báo cáo bởi New York Times dựa trên một tuyên bố trực tiếp từ Microsoft. Công ty dường như đã đưa ra thỏa thuận với Sony vào ngày 11.11 và hiện nó vẫn chỉ đang là một lời đề nghị. Phía Sony đã từ chối bình luận về thỏa thuận này.

Các giám đốc điều hành của Microsoft, trong đó có cả ông chủ Xbox, Phil Spencer, đã nhiều lần tuyên bố rằng Call of Duty sẽ không trở thành trò chơi độc quyền ngay cả khi công ty mua lại Activision Blizzard. Tháng trước, Spencer cho biết ông muốn Call of Duty cũng giống như Minecraft và mang nhượng quyền đến nhiều nền tảng nhất có thể, thậm chí là cả Nintendo Switch.

Sony lên tiếng chỉ trích việc Microsoft sở hữu Activision sẽ hạn chế các tùy chọn cho game thủ và mang lại bất lợi trong ngành cho Xbox. Microsoft đã nhanh chóng đáp trả lập luận rằng việc ‘cướp mất’ Call of Duty của PlayStation là vô nghĩa.





Modern Warfare 2 là lần ra mắt Call of Duty lớn nhất từ ​​trước đến nay cho PlayStation, điều này chắc chắn đã ‘thêm dầu vào lửa’ cho các cuộc tranh luận về giá trị và ảnh hưởng của nhượng quyền trong thương vụ của Microsoft với Activision.

Microsoft đã nói rõ rằng họ muốn đưa các trò chơi như Call of Duty, Overwatch 2 và Diablo vào Game Pass. Tuy nhiên, Call of Duty sẽ không đến với dịch vụ do thỏa thuận đã có từ trước giữa Sony và Activision Blizzard.

Thương vụ 69 tỉ USD kỷ lục của Microsoft đã được Brazil và Ả Rập Xê Út chấp thuận nhưng phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gắt gao ở các quốc gia lớn trong ngành.