Miền Tây lũ rút, triều cường vượt báo động 3 gây ngập nhiều nơi

Theo Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống thấp. Mực nước cao nhất ngày 21.11 tại Tân Châu đạt 2,11m, thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 38cm. Mực nước tại Châu Đốc đạt 2,1m, thấp hơn TBNN 23cm. Vùng giữa và vùng ven biển, mực nước hiện đang biển đổi mạnh theo thủy triều.

Ngược lại, dự báo từ nay đến cuối năm đỉnh triều trong các tháng 11 và 12 ở các trạm đều vượt BĐ 3. Trên khu vực ven Biển Đông, đỉnh triều dự báo cao nhất năm 2022 vào tháng 11, tại Trần Đề đạt 2,41m vượt BĐ 3 là 11cm. Đáng chú ý, dự báo ở trên mới chỉ xét trong điều kiện bình thường của thời tiết. Nếu trong điều kiện gió mạnh mực nước tại trạm ven Biển Đông, đặc biệt là trạm Trần Đề có thể gia tăng thêm từ 5 - 20cm.

Trên khu vực biển Tây, đỉnh triều dự báo cao nhất năm 2022 tại Sông Đốc đạt 1,25m vào ngày 25.12 vượt BĐ 3 là 30m.

Liên quan tới đợt triều cường tháng 11, dự báo đỉnh triều sẽ xảy ra vào ngày 25 - 26, mực nước tại Cần Thơ đạt 2,05 - 2,1m cao hơn BĐ 3 từ 0,5 - 10cm. Tại trạm Mỹ Thuận đạt khoảng 2 - 2,05m cao hơn BĐ 3 từ 20 - 25cm.





Tình trạng ngập do triều cường cao có thể xảy ra ở mức cao trên những khu vực có địa hình thấp thuộc các tỉnh gồm TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang. Bên cạnh đó là vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Đối với khu vực ven biển Tây triều cường được nhận định ở mức cao hơn BĐ 3 từ 12 - 22cm, nên nguy cơ ngập do triều cường trên những vùng có địa hình thấp như TP.Cà Mau. Tỉnh Kiên Giang có các huyện An Minh, An Biên, Châu Thành, TP. Rạch Giá, huyện Giồng Riềng, Gò Quao.

Tại TP.HCM, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai cũng đang lên nhanh. Đỉnh triều đợt này xuất hiện từ ngày 25 - 26.11, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè đều vượt BĐ 3 từ 0,5 - 10cm. Triều cường sẽ gây ngập nhiều nơi trũng thấp.