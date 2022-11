Mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan mạnh mẽ hơn nữa

Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề song phương, khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo cũng đã bày tỏ quyết tâm tăng cường quan hệ song phương trong mọi lĩnh vực, trong đó có an ninh, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng trong quan hệ song phương và hoan nghênh việc kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước vào năm 2023. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2022 - 2027, nhằm định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong thập niên tới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế - xã hội giữa hai nước thông qua chiến lược “Ba kết nối”, bao gồm:

- Kết nối các chuỗi cung ứng của hai nước, nhất là trong các ngành công nghiệp bổ trợ, cùng có lợi, như: hóa dầu, nông nghiệp, máy móc và phụ tùng điện tử.





- Kết nối các ngành kinh tế cơ sở của hai nước, nhất là tăng cường liên kết kinh doanh trực tiếp và trao đổi giữa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), cũng như với doanh nhân địa phương.

- Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững giữa Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam và Mô hình Kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG) của Thái Lan.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí Việt Nam và Thái Lan sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy đoàn kết, vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề mới nổi. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh cam kết ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982, tôn trọng đầy đủ các quy trình pháp lý và ngoại giao. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) một cách toàn diện. Hai bên được khích lệ bởi tiến triển của các cuộc đàm phán thực chất nhằm sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, trong khoảng thời gian được các bên cùng nhất trí.

Tuyên bố chung còn hoan nghênh nhiều hoạt động hợp tác, đối thoại, tham vấn cấp cao giữa hai bên về nhiều lĩnh vực.