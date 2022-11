MoMo và Coffeerary đồng hành mang sách đến trẻ em vùng xa

Mục tiêu hiện tại của dự án là đến tháng 12.2022 sẽ kêu gọi quyên góp thành công 50.000 quyển sách thuộc đa dạng lĩnh vực: Sách tham khảo, Kiến thức khoa học, Lịch sử, Văn học, Kỹ năng sống, Truyện tranh... và 5 tủ sách (tương đương 50 triệu đồng) cho trẻ em, thanh thiếu niên tại huyện Núi Thành, tỉnh quảng Nam. Số tiền quyên góp qua mã QR nhận tiền của dự án sẽ dùng để trang bị kệ sách, tủ sách.

Điểm nhấn trong hoạt động đồng hành lần này là chuỗi sự kiện offline diễn ra trong 5 ngày chủ nhật 30.10, 6.11, 13.11, 20.11 và 27.11.2022 tại xe cà phê Coffee tour in the City của Coffeerary trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn (Q.1, TP.HCM), mỗi buổi kéo dài từ 8 giờ đến 11 giờ.





Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo, chia sẻ: “Cùng chung mục tiêu giúp đỡ trẻ em khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn từ những điều nhỏ bé, MoMo chính thức đồng hành lâu dài cùng Coffeerary trong dự án One Book One Coffee - Đổi sách lấy tách cà phê. Chúng tôi mong muốn dùng công nghệ để kết nối những tấm lòng thiện nguyện, giúp lan tỏa lòng tốt và tình yêu thương đến những trẻ em thiếu may mắn. Việc áp dụng hình thức thanh toán hiện đại như mã QR giúp việc quyên góp cho các dự án cộng đồng, từ thiện trở nên dễ dàng, đơn giản và an toàn hơn”.