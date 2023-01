Mòn mỏi 36 năm chờ bồi thường oan sai: Ông Trịnh Dân Cường kiện Viện KSND Q.6

Ngày 14.1, theo thông tin của PV Thanh Niên, TAND Q.6 có thông báo thụ lý vụ án “tranh chấp về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự” giữa nguyên đơn là ông Trịnh Dân Cường (66 tuổi, ngụ Q.6) và bị đơn là Viện KSND Q.6.

Như Thanh Niên số báo ra ngày 13.11.2022 (Mòn mỏi 36 năm chờ bồi thường oan sai) và ngày 18.12.2022 (Mòn mỏi 36 năm chờ bồi thường oan sai: Đang báo cáo và chờ ý kiến của cấp trên) phản ánh vụ ông Trịnh Dân Cường gửi đơn lên Công an Q.6 và Viện KSND Q.6, yêu cầu được nhận các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can; yêu cầu bồi thường, phục hồi danh dự đối với ông nhưng chỉ nhận câu trả lời “đã hết thời hiệu giải quyết”.

Theo nội dung đơn khởi kiện, năm 1985, tại một căn nhà trên đường Bãi Sậy (Q.6) xảy ra vụ trộm vàng. Ngày 28.2.1985, ông Trịnh Dân Cường bị Công an Q.6 bắt tạm giam. Ngày 3.12.1986, ông Cường được trả tự do theo quyết định của Công an TP.HCM, xác định ông không liên quan đến vụ án.

Trong đơn khởi kiện, ông Cường cho rằng bị bắt giữ trái pháp luật và những người bắt giữ ông đã bị xử lý. Diễn biến vụ việc được chứng minh qua 2 bản án có hiệu lực pháp luật.

Bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP.HCM năm 1989 và phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM năm 1990 xác định ông Cường là người bị hại. Bản án đã tuyên án đối với các cựu cán bộ là Công an Q.6 và Viện KSND Q.6 về tội “bắt, giam người trái pháp luật”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.





Bên cạnh đó, bản án nhận định rằng, do không đủ chứng cứ buộc tội ông Cường, các bị cáo là cán bộ điều tra đã nhất trí, hợp thức hóa các thủ tục như lệnh phê chuẩn của Viện KSND Q.6, ghi lùi ngày trong quyết định khởi tố…

Theo ông Cường, Viện KSND Q.6 là cơ quan phê chuẩn lệnh bắt, quyết định khởi tố… đối với ông. Thời gian 21 tháng 4 ngày bị bắt giam oan ( từ ngày 28.2.1985 - 3.12.1986), ông đã chịu tủi nhục, đắng cay, sức khỏe suy yếu, mất khả năng lao động. Việc ông bị bắt giam oan là nguyên nhân khiến gia đình tan nát, vợ con bỏ đi.

Trên cơ sở đó, căn cứ Điều 35 luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017, ông Cường yêu cầu Viện KSND Q.6 xin lỗi công khai, phục hồi danh dự; bồi thường thiệt hại thu nhập thực tế bị mất, sức khỏe, tinh thần… tổng cộng hơn 3 tỉ đồng.