'Mộng chiều xuân' vương trên Đồi đỗ quyên, Đà Lạt

Trò chuyện với khán giả Phòng trà Online, Phương Mỹ Chi cho biết, tuy đã đến Đà Lạt rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô biểu diễn phục vụ khán giả nơi này.

Giữa tiết trời vào xuân và trong không gian vừa thoáng đãng, lãng mạn của Đồi đỗ quyên (Azulik Hill, nơi được xem là thiên đường check-in mới của Đà Lạt), Mộng chiều xuân cùng tiếng hát vừa đủ “vương bao nhớ nhung” của Phương Mỹ Chi cất lên, mở ra không gian âm nhạc nhiều cảm xúc cho Phòng trà Online vol.5.

Dịp này, Phương Mỹ Chi cũng dành tặng người nghe những bài hát trong album bolero kết hợp lofi mới ra mắt của mình: Giã từ thành phố, Người đi ngoài phố, Thành phố buồn, Nỗi buồn gác trọ… Đúng như cô tâm tình, sau thời gian dài xa sân khấu vị dịch bệnh, được hát trở lại cùng ban nhạc (Vĩnh Tâm band), cộng thêm thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây như chất xúc tác khiến người biểu diễn như bay bổng hơn.





Sau khi thể hiện nhạc phẩm Yêu em dài lâu, với màu sắc tươi vui, rộn rã, giọng ca sinh năm 2003 cho biết trong năm 2022, cô mong muốn mang đến nhiều hơn những ca khúc trẻ trung, hiện đại và lạc quan dành tặng cho khán giả. Đó cũng là cách mà cô tiệm cận hình ảnh của một Phương Mỹ Chi ca sĩ và một cô gái Gen Z trong mắt người hâm mộ.

Cùng với Phương Mỹ Chi, Phòng trà Online số 5 giới thiệu tiếng hát Erik đến với khán giả. Tuy nhiên trong đêm nhạc, quán quân The Heroes thổ lộ, vì sức khỏe bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm xoang, lại đến Đà Lạt biểu diễn vào mùa lạnh, nên có những lúc chưa thể hiện bài hát tốt như mong muốn. Anh cũng mong khán giả chia sẻ với giai đoạn khó khăn này của mình khi đang điều trị bệnh, cũng như trau dồi thêm mọi mặt trước khi trở lại với sân khấu trong thời gian tới.

Feel the sunset là số thứ 2 (sau số thực hiện tại Hưng Yên) trong chuỗi 3 chương trình 4, 5, 6 của Phòng trà Online khi thay đổi hình thức tổ chức cùng chủ đề: Live in nature - Hát giữa thiên nhiên. Với ê-kíp sản xuất (Top Live Show), âm nhạc mà Phòng trà Online mong được chuyển tải đến khán của mình là có thể kết nối những cá thể đồng cảm và lan tỏa cảm xúc của bình an, lạc quan, tích cực. Những người thực hiện hy vọng rằng, với tinh thần đó, Phòng trà Online sẽ tiếp tục được khán giả đón nhận, dõi theo hành trình của mình với những dự án âm nhạc trình diễn trong năm 2022 ở các tỉnh thành khác nhau, kết hợp giữa không gian thực cảnh, khán giả trực tiếp với các không gian ảo, các nền tảng online. Đó cũng là xu hướng của ngành biểu diễn trong thời kỳ mới, khi thuật ngữ “hybrid” (sự kết hợp giữa sự kiện trực tiếp và sự kiện trực tuyến) ngày càng trở nên phổ biến.