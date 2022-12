MONO cùng dàn sao Việt và DJ quốc tế đổ bộ Đại tiệc Countdown tại Yamaha Expo

Đến với Yamaha Expo, du khách sẽ được tham quan “Thế giới Yamaha” trong “Kỷ nguyên mới của Kết nối”. Tại đây sẽ có khu vực trưng bày các dòng xe tay ga, xe thể thao, các dòng xe huyền thoại, xe địa hình, xe trượt tuyết; tàu, động cơ đường thủy Yamaha và những dòng nhạc cụ đỉnh cao của Yamaha Music.

Trước đó “Yamaha Expo 2021” mang chủ đề “New Me, Discover” là một triển lãm trưng bày, tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm tới khách tham quan. Với mong muốn liên tục tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho khách hàng, năm nay Yamaha Motor Vietnam tạo ra một concept mới “The New Age of Y-Connect” - Kỷ nguyên mới của kết nối, tập trung kết nối với các khách hàng trẻ tuổi qua bầu không khí lễ hội countdown cuối năm.

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khách hàng sẽ được trải nghiệm một loạt hoạt động đặc sắc như: trình diễn motor bay FMX, khu trò chơi, café, hội chợ, đường chạy thử xe Yamaha, góc check in sống ảo và các tiết mục âm nhạc của Yamaha Music. Đặc biệt, không thể bỏ qua đêm nhạc hội Countdown cực “cháy” và màn pháo hoa đón chờ năm mới với dàn line-up đình đám tại Việt Nam cũng như quốc tế: MONO, Amee, Isaac, Suni Hạ Linh, Quân AP và DJ Plastik Funk (diễn ra vào tối ngày 31.12.2022).





Ngoài ra, cũng trong sự kiện này, Yamaha Motor sẽ cho ra mắt hai sản phẩm mới, một mang phong cách cổ điển kết hợp đường nét thể thao khỏe khoắn, một là chiếc xe của tương lai với công nghệ hướng tới môi trường và phát triển bền vững. Hai siêu phẩm hứa hẹn sẽ làm chấn động cộng đồng yêu xe, cùng chờ đón nhé!

Nếu bạn chưa có kế hoạch du lịch dịp Tết dương lịch này, hãy ghé chơi Yamaha Expo 2022 tại Công viên Cầu Rồng, TP. Đà Nẵng, được tổ chức trong hai ngày 31.12.2022 - 1.1.2023.