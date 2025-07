Một nước nói tiếng Anh mở rộng quyền làm việc cho du học sinh từ tháng 11

Phụ huynh, học sinh Việt Nam nghe tư vấn từ đại diện trường New Zealand ẢNH: NGỌC LONG

Sáng 14.7 (giờ Việt Nam), Chính phủ New Zealand công bố kế hoạch tăng trưởng giáo dục quốc tế (IEGP), nêu rõ những hành động nhằm tăng gấp đôi giá trị ngành giáo dục quốc tế, từ 3,6 tỉ NZD vào năm 2024 lên 7,2 tỉ NZD vào 2034. Trong khuôn khổ kế hoạch này, Cục Di trú New Zealand (INZ) cũng thay đổi một số quy định liên quan đến quyền làm việc của du học sinh, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3.11 tới, theo thông cáo chính thức.

Cụ thể, sinh viên ở bậc ĐH và THPT nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được phép làm thêm tối đa 25 giờ/tuần trong học kỳ, tăng thêm 5 giờ so với mức hiện hành, áp dụng cho tất cả visa du học cấp mới từ ngày 3.11 trở đi và bao gồm cả những hồ sơ đã nộp trước thời điểm này. Tuy nhiên, nếu visa du học cấp trước thời điểm này, sinh viên quốc tế cần nộp đơn xin thay đổi điều kiện visa hoặc xin cấp mới và đóng phí theo quy định để được tăng giờ làm việc.

Riêng với học sinh THPT lớp 12 và 13 (giáo dục phổ thông ở New Zealand kéo dài 13 năm - PV), các em cần có sự đồng ý của phụ huynh, nhà trường nếu muốn đi làm thêm. Yêu cầu này vẫn sẽ được duy trì khi giới hạn thời gian tăng lên 25 giờ/tuần.

Hiện có khoảng 40.987 người đang giữ visa du học có quyền làm thêm trong thời gian học. Trong đó, 29.790 visa sẽ hết hạn vào hoặc trước ngày 31.3.2026 còn 11.197 visa sẽ hết hạn sau thời điểm nêu trên. Do đó, INZ khuyên du học sinh có thể đợi đến khi xin gia hạn visa du học để được tăng giờ làm việc mà không cần phải trả thêm phí, hay chờ đến sau kỳ nghỉ hè hẵng xin đổi vì nhiều visa du học cho phép làm việc toàn thời gian trong kỳ nghỉ hè.

Một thay đổi khác là New Zealand sẽ mở rộng quyền làm thêm trong thời gian học cho tất cả du học sinh bậc ĐH tham gia các chương trình trao đổi hoặc du học được phê duyệt, bao gồm những khóa ngắn hạn kéo dài một kỳ. Đây là các khóa không cấp bằng, cho phép sinh viên quốc tế học tập, nghiên cứu, thực tập... ở New Zealand từ vài tuần đến một năm nhưng vẫn được tính tín chỉ trong chương trình đào tạo ở quê nhà.

Bên cạnh đó, INZ cũng làm rõ quy định rằng nếu thay đổi cơ sở đào tạo hay giảm bậc học, sinh viên quốc tế buộc phải nộp đơn xin visa du học mới, thay vì chỉ xin thay đổi điều kiện visa như trước.

Ngoài ra, INZ còn đang xem xét cấp visa làm việc ngắn hạn mới cho sinh viên nghề và đơn giản hóa quy trình cấp visa. Trước đó, INZ cho biết tất cả đơn xin visa du học của sinh viên quốc tế sẽ được xử lý trên nền tảng mới tên ADEPT, giúp quá trình nộp hồ sơ đơn giản lẫn liền mạch nhất có thể đồng thời cho phép đương đơn cập nhật tình hình xử lý theo thời gian thực, theo thông cáo.

Trước New Zealand, một nước nói tiếng Anh khác là Canada hồi cuối năm 2024 cũng tăng số giờ du học sinh được phép đi làm thêm ngoài khuôn viên trường trong thời gian học, lên tối đa 24 giờ/tuần thay vì chỉ 20 giờ như trước. Còn điểm đến Hồng Kông cùng thời điểm đó cũng cho phép du học sinh được tự do làm thêm thay vì bị giới hạn 20 giờ/tuần chỉ trong khuôn viên trường như trước.

Theo thống kê của ENZ, 69.133 du học sinh nhập học ở các đơn vị cung cấp giáo dục New Zealand vào năm 2023, tăng 67% so với năm 2022 và tập trung nhiều nhất ở các ĐH. Trong đó, Việt Nam có 1.736 người, tăng 10% so với năm trước song vẫn cách mức kỷ lục khoảng một nửa (3.042 người vào năm 2019), tập trung đông nhất cũng tại các ĐH (1.120), sau đó là trường phổ thông (308).