Một số lý do để khôi phục cài đặt gốc cho PS4

Đặt lại cài đặt gốc cho PS4 có thể tốn thời gian và có thể mất dữ liệu quý giá đã lưu nếu thực hiện không đúng cách. Nhưng sẽ có một số trường hợp rất cần thiết để thực hiện việc này.

1. Khi muốn bán hoặc trao đổi PS4

Khôi phục cài đặt gốc là việc cần làm nếu bạn đang muốn bán hoặc trao đổi PS4 của mình. Việc này sẽ giúp xóa mọi thông tin cá nhân mà PS4 của bạn đã lưu trữ trong nhiều năm.

Việc khôi phục cài đặt sẽ ngăn người sử dụng lại máy chơi game có thể can thiệp vào các dữ liệu của bạn, chẳng hạn như có thể truy cập các thông tin như chi tiết tài khoản PSN, trong đó có số thẻ của bạn hoặc các trò chơi bạn đã mua hoặc đăng ký trên PS Plus hoặc PS Now.

2. Khi PS4 liên tục gặp sự cố, trục trặc

Một lý do để khôi phục cài đặt gốc cho PS4 của bạn là khi nó liên tục hoạt động không ổn định và thường xuyên làm gián đoạn quá trình chơi game. Vì khi PS4 của bị treo bất kể bạn đang chơi trò chơi gì, thường xuyên bị chậm hoặc đơ ngay cả khi bạn đang ở màn hình chính hoặc có các trục trặc không giải thích được, thì khôi phục cài đặt gốc có thể là lựa chọn tốt nhất.

3. Khi muốn nâng cấp ổ cứng trong cho PS4

Thông thường ổ cứng trong ít bị ảnh hưởng bởi những lần chơi game hoặc truy cập thư viện trò chơi kỹ thuật số khổng lồ của PS4.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc nâng cấp ổ cứng trong của PS4, thì hãy cân nhắc khôi phục cài đặt gốc cho PS4 bằng ổ cứng trong hiện tại của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ có một ổ cứng trong dự phòng để bán lại cho người khác, hoặc chọn nó làm giải pháp thay thế trong trường hợp ổ cứng mới của bạn gặp sự cố.





Và việc tối quan trọng khi nâng cấp ổ cứng trong của PS4 là hãy sao lưu dữ liệu của bạn. Ngoài ra, hãy cân nhắc đến việc sử dụng một ổ cứng ngoài cho PS4 thay vì một ổ cứng trong được nâng cấp.

4. Khi mua một chiếc PS4 đã qua sử dụng

Khi bạn mua một chiếc PS4 đã qua sử dụng, bạn sẽ không biết có gì bên trong nó. Vì thế nên dành thời gian khôi phục cài đặt gốc trên PS4 mới mua của mình. Bằng cách này, chiếc máy chơi game sẽ được đưa về trạng thái mới mở hộp và sẽ không có thông tin tài khoản của bất kỳ ai khác.

Và dù bạn mua một chiếc PS4 đã qua sử dụng, việc khôi phục cài đặt gốc sẽ giúp mang lại cảm giác “mới” đồng thời đảm bảo rằng không có bất kỳ dữ liệu nào còn sót lại.

5. Khi nghi ngờ PS4 có phần mềm độc hại

Mặc dù không phổ biến nhưng tin tặc vẫn có thể xâm nhập vào PS4, thông qua việc một tin nhắn trên PlayStation Message yêu cầu bạn mở một liên kết chẳng hạn. Nếu lo lắng PS4 của bạn đang có một số phần mềm độc hại, có thể xem xét việc khôi phục cài đặt gốc cho nó để có thể xóa sạch chúng.