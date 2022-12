Một thương nhân đầu mối bị ngưng lấy hàng dầu diesel gửi tại kho Nhà Bè

Ngày 1.12, lãnh đạo của Petrolimex Sài Gòn xác nhận với Báo Thanh Niên là doanh nghiệp đã có công văn gửi Công ty TNHH T.L.P về việc tạm ngưng xuất trả hàng gửi mặt hàng dầu DO (diesel) của Công ty này tại kho Nhà Bè. Lý do, ngày 29.11, Petrolimex Sài Gòn có nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM yêu cầu tạm thời chưa giải quyết việc xuất kho, xuất trả hàng đối với mặt hàng dầu DO cho Công ty TNHH T.L.P.

Petrolimex Sài Gòn đã thông báo đến T.L.P rằng, liên quan đến mặt hàng dầu DO mà công ty đang gửi tại kho của Petrolimex Sài Gòn là sẽ tạm ngưng duyệt/ phát hành lệnh xuất trả hàng gửi, mọi giao dịch chuyển chủ, chuyển nguồn, ủy quyền tại Petrolimex Sài Gòn đối với mặt hàng dầu DO. Thứ 2, hủy xuất hàng đối với các lệnh xuất kho mặt hàng dầu DO còn hiệu lực.

Các lệnh trên có hiệu lực từ 13 giờ ngày 29.11 cho đến khi có thông báo mới từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM.

Trước đó, tại văn bản gửi Petrolimex Sài Gòn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM yêu cầu cơ quan/ tổ chức/ cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty TNHH T.L.P.

Cụ thể, từ trước đến nay, Công ty T.L.P và các Chi nhánh của Công ty có nhập khẩu thuê kho chứa hàng hóa xăng, dầu tại kho Petrolimex Sài Gòn không? Nếu có, đề nghị cung cấp các hợp đồng thuê kho, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, gia hạn hợp đồng.





Thứ 2, hiện Công ty T.L.P và các Chi nhánh Công ty có đang thuê kho và bơm chứa hàng xăng, dầu tại kho của Petrolimex Sài Gòn không? Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về thời gian nhập kho bồn chứa hàng, sản lượng xăng dầu hiện đang thuê kho chứa hàng tại đây.

Để đảm bảo việc ngăn chặn thu hồi tài sản chiếm đoạt, đề nghị Petrolimex Sài Gòn tạm thời chưa giải quyết cho Công ty TNHH T.L.P và các Chi nhánh Công ty TNHH T.L.P thực hiện xuất kho, giao nhận vận chuyển đối với mặt hàng dầu DO đang chứa tại đây, cho đến khi Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản thay thế khác".

Ngày 1.12, Petrolimex Sài Gòn cũng cho biết, đơn vị đang chuẩn bị tài liệu liên quan Công ty TNHH T.L.P để gửi theo đề nghị của cơ quan điều tra.

Trước đó, trong tháng 10, Công ty T.L.P là một trong những doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị Bộ Công thương "điểm tên: đã không nhập khẩu đủ nguồn hàng được giao.