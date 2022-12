Mua sắm trên TikTok Shop, coi chừng hàng giả, hàng nhái

Mới đây nhất, TikToker có hơn 2,6 triệu theo dõi là T.N.D. đã bị cùng lúc hai thương hiệu làm đẹp đình đám là: Estee Lauder Việt Nam và MAC Việt Nam tố giác bán hàng giả trên TikTok Shop.

Đại diện của thương hiệu Estee Lauder Việt Nam đã phản ánh với Thanh Niên vào sáng 29.12, rằng sản phẩm kem mắt mà TikToker nổi tiếng này bán hoàn toàn khác so với sản phẩm chính hãng của Estee Lauder.

Sự việc này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn hàng giả, hàng nhái đã và đang hoành hành trên TikTok Shop.

Hàng giả, hàng nhái... cấp tập trên TikTok Shop

Hiện tại, ngoài việc mua trực tiếp ở các siêu thị, cửa hàng, trên các sàn thương mại điện tử, thì người trẻ còn có thói quen lân la tìm mua trên TikTok Shop.

Tại TikTok Shop có đầy đủ các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu của người trẻ. Từ giày dép, quần áo cho đến mỹ phẩm, phụ kiện trang sức... đều được bày bán "la liệt" tại "thiên đường mua sắm" này.

Chủ các cửa hàng trên TikTok Shop, đa phần là những TikToker tiếng tăm, thu hút từ vài trăm ngàn người đến vài triệu người theo dõi. Chính vì thế, có thể nói việc kinh doanh trên TikTok Shop khá ăn nên làm ra.

Dạo một vòng trên TikTok Shop, dù ở bất kỳ giờ nào, cũng không khó để nhận ra các TikToker livestream bán hàng và thu hút lượng người mua đông đúc.

Tuy nhiên, theo Trần Minh Hằng, nhà ở 42/16 Chu Văn An (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), TikTok Shop đã và đang "thật giả lẫn lộn". Nghĩa là hàng giả, hàng nhái đang lan tràn, khiến người xem rất khó phân biệt.

Hằng cho biết cô nàng đã từng mua một đôi giày hiệu A. khá ưng ý chỉ có 700.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi so sánh với một sản phẩm khác, cũng thương hiệu A thì giá đến 2,3 triệu đồng. "Tôi sốc vì biết mình đã 'vớ' phải hàng giả", Hằng nói.

Một trường hợp khác, anh Lê Văn Thành (30 tuổi, nhà ở 728 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) kể lại việc đã từng mua một va li với giá 1,2 triệu đồng trên TikTok Shop. Nhưng sau đó đã "hỡi ôi" vì đó thực chất là hàng giả.

Thành và Hằng có cùng nhận định, rằng: "TikTok Shop đã và đang trở thành thiên đường của hàng giả, hàng nhái. Hàng giả, hàng nhái đang cấp tập trên TikTok Shop rất nhiều".





Vũ Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ tại 1405/24 Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết bản thân là tín đồ của loại son M. Cách đây không lâu, Như vì 'tiện tay' nên đặt hàng trên TikTok Shop qua kênh của T.N.D. một thỏi son M thay vì đi mua trực tiếp.

Và khi nhận hàng, Như cảm thấy bất ngờ vì: "Cũng là son M nhưng cảm thấy khác thường. Màu son không như trước đây, chất lượng kém xa. Sau khi đem đến cửa hàng trực tiếp để so sánh thì mới phát hiện đã mua phải hàng giả".

Ngoài T.N.D., hiện nay có khá nhiều TikToker cũng được dân mạng "điểm mặt, chỉ tên" vì bán hàng giả, hàng nhái trên TikTok Shop.

"Có một điểm chung là những người được cho là bán hàng nhái, hàng giả này luôn bán với giá rẻ hơn so với các cửa hiệu khác, cũng như giá thấp so với hàng chính hãng. Họ giải thích để trấn an khách hàng rằng vì họ lấy sỉ số lượng lớn nên có giá ưu đãi. Tuy nhiên, thực tế là vì họ bán hàng kém chất lượng, hàng giả, nhái sản phẩm từ các thương hiệu nên sẵn sàng bán ra với giá thành thấp để câu kéo khách hàng", Nguyễn Trương Quỳnh Trang (27 tuổi, nhà ở 125 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho biết.

Trở lại với câu chuyện của TikToker T.N.D., người này thường xuyên bán các mặt hàng mỹ phẩm có giá chỉ bằng khoảng 1/4, 1/5 so với hàng chính hãng. Chính điều này đã khiến nhiều thương hiệu nghi ngờ.

Hãy là người tiêu dùng thông thái!

Đại diện của Estee Lauder khuyến nghị: "Nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo khách hàng và bán hàng giả, thậm chí là những KOL có hàng triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok. Chính vì thế, hãy tỉnh táo và cảnh giác trước những chương trình khuyến mại rẻ bất ngờ (>70%), những lời mời chào 'hàng công ty', 'hàng cửa hàng miễn thuế' để không gây hại cho chính làn da và sức khỏe của mình".

Trong khi đó, Lê Thụy Thu Sương (28 tuổi, nhà ở 108 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM), cho rằng hãy là người tiêu dùng thông thái. Để "né" được việc tiêu thụ hàng giả, hàng nhái đang hoành hành trên TikTok Shop, theo Sương: "Đừng bao giờ ham giá rẻ. Chất lượng và giá cả luôn song hành cùng nhau. Muốn tìm một sản phẩm chất lượng mà ưa thích phải là giá rẻ thì thật khó. Điều đó dễ khiến mọi người sa vào bẫy hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang bủa vây trên một số các cửa hàng online, đặc biệt là trên TikTok Shop".

Sương nói thêm: "Mọi người khi sử dụng TikTok Shop để mua hàng online, cần nâng cao sự cẩn thận nhiều hơn. Hãy biết phân vân và đắn đo trước những mặt hàng nhìn y như hàng thật mà giá chỉ còn 1/2, 1/3 giá ngoài thị trường. Đảm bảo rằng, đó là hàng giả, hàng nhái".

Vũ Hoài Đức (34 tuổi, nhà ở 762 đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM) khuyên những tín đồ của mua sắm online nói chung và có thói quen mua hàng trên TikTok Shop nói riêng, rằng để không trở thành nạn nhân của những trò gian lận và lừa đảo trên TikTok Shop, khi mua hàng cần yêu cầu người bán chứng minh sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Có như vậy sẽ không phải "rước" những mặt hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng, kém chất lượng...