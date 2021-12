Mưa lớn, nhà dân ở Q.12 ngập sâu

Ngày 23.12.2021, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang điều tra, truy xét vụ trộm đột nhập nhà dân trên đường An Nhơn Tây, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM, lấy trộm gần 8 lượng vàng.