'Mười: Lời nguyền trở lại' chiếu rạp tại Hàn Quốc, Chi Pu - Rima Thanh Vy rạng rỡ

Gặp gỡ công chúng và giới làm phim Hàn, đạo diễn - nhà sản xuất Hằng Trịnh xuất hiện thanh lịch bên cạnh hai nữ diễn viên chính Chi Pu và Rima Thanh Vy. Tại đây, ê-kíp Mười: Lời nguyền trở lại của năm 2022 cũng có dịp “tương phùng" với đạo diễn, nhà sản xuất và nữ diễn viên phiên bản Mười thực hiện năm 2007.

Điều đặc biệt nhất tại buổi ra mắt xứ Hàn chính là khoảnh khắc đạo diễn Hằng Trịnh, Chi Pu, Rima Thanh Vy đứng cùng khung hình với đạo diễn Kim Tae Kyung và hai nhà sản xuất của Mười 2007, cùng Jo An - diễn viên phiên bản Mười 2007.

Có thể nói, Silver Mooonlight rất tự hào khi đây chính là dự án phim kinh dị Việt đầu tiên được phát hành thương mại tại Hàn Quốc, cũng vì vậy, sự kiện ra mắt không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng mà còn có sự xuất hiện của đạo diễn Kim Tae Kyung (đạo diễn phim Mười 2007), diễn viên Jo An (tham gia đóng phim Mười 2007), diễn viên trẻ Kim Jin Young từng tham gia series gây sốt All of Us Are Dead, nhà sản xuất Kim Beom Sik, Kim Tae Hyung, cùng nhiều gương mặt nổi bật trong giới làm phim tại xứ kim chi quan tâm, hợp tác sản xuất dự án Hàn - Việt và thị trường phim Việt.





Tại sự kiện, đạo diễn phim Mười 2007 - Kim Tae Kyung chia sẻ: “Dù không phải là người hay sợ khi xem phim kinh dị nhưng Mười: Lời nguyền trở lại đã khiến tôi giật mình nhiều lần vì chuỗi tình tiết bất ngờ. Từ thời điểm cách đây 15 năm, khi thực hiện phần đầu, tôi biết rằng phim của mình cần thêm thời lượng để kể trọn vẹn câu chuyện tình bi kịch này, chính vì thế mà cảm ơn Hằng Trịnh và phần 2 đã giúp tôi hoàn tất cái kết của câu chuyện theo cách mà tôi không thể nghĩ ra được. Tôi rất thích bộ phim của các bạn”.

Cũng ở buổi gặp gỡ khán giả Hàn, đạo diễn Hằng Trịnh xúc động chia sẻ: “Hàn Quốc gần như là quê hương thứ hai của tôi, nơi đã cho tôi thật nhiều tình cảm đặc biệt. Lần này đến đây với tâm thế công chiếu phim của chính mình, tôi rất tự hào vì những gì học tại đây sẽ được thể hiện với khán giả Hàn Quốc, những đối tác, những thầy cô và bạn bè của mình".

Về phần hai nữ diễn viên chính của Mười: Lời nguyền trở lại, Chi Pu và Rima Thanh Vy cũng không giấu được sự hồi hộp trước khi buổi công chiếu diễn ra. Chi Pu chia sẻ: “Hy vọng khán giả tại đây đón nhận bộ phim một cách tích cực và cảm nhận nhiều hơn về nền điện ảnh Việt". Trong khi đó, đây là lần đầu tiên tham gia công chiếu phim tại nước ngoài của Rima Thanh Vy, cô không ngần ngại bày tỏ: “Rima vừa háo hức, vừa mong phim để lại ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế".

Mười: Lời nguyền trở lại chính thức công chiếu tại các rạp phim Hàn Quốc từ ngày 7.12 tại hơn 29 cụm rạp ở nhiều thành phố trên cả nước. Đây là phần tiếp theo của bộ phim hợp tác Việt - Hàn Mười: Truyền thuyết về bức chân dung từng gây chú ý ở Việt Nam năm 2007. Bên cạnh các cảnh kinh dị, tác phẩm mới sẽ khắc họa cảm xúc phức tạp của những người phụ nữ mắc kẹt trong các mối quan hệ bạn - thù, các mối tình tay ba chứa đầy yêu thương lẫn phản bội.