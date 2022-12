'Muôn kiếp nhân sinh' của Nguyên Phong chuyển ngữ sang tiếng Anh, phát hành ra thế giới

Trước tiên, cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh của Nguyên Phong đã được First News - Trí Việt và NXB Tổng hợp chuyển ngữ sang tiếng Anh, phát hành ở Việt Nam và trên thế giới với tựa đề Many Lives Many Times - An untold story of why the pandemic and karma are happening in the world.

Sự kiện lần này sẽ là cột mốc quan trọng, đánh dấu First News - Trí Việt trở thành một trong những đơn vị tiên phong đưa dòng sách tâm linh của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Được biết, Muôn kiếp nhân sinh của GS.John Vu - Nguyên Phong, một hiện tượng xuất bản đặc biệt hiếm có của văn hóa đọc Việt Nam trong 2 năm vừa qua, với 2 tập đã phát hành với số lượng gần nửa triệu bản.

GS.John Vu - Nguyên Phong đã viết phóng tác tác phẩm bất hủ Hành trình về Phương Đông năm 24 tuổi (1974). Các tác phẩm khác của Nguyên Phong được bạn đọc nhiều thế hệ yêu thích: Ngọc sáng trong hoa sen, Bên rặng tuyết sơn, Hoa sen trên tuyết, Hoa trôi sóng nước, Huyền thoại các đạo sĩ Tây Tạng, Trở về từ xứ tuyết, trở về từ cõi sáng, Minh triết trong đời sống, Đường mây qua xứ tuyết, đường mây trên cõi mộng, Đường mây trên đất hoa...

Ấn bản Many Lives Many Times - An untold story of why the pandemic and karma are happening in the world lần này được in 2 màu, khổ 16x24 cm, bìa cứng bọc áo. Để cuốn sách được ra đời, không thể không kể đến đóng góp to lớn của Sư cô Huyền Linh (Mỹ), người đã kết nối và chịu trách nhiệm với bản dịch. Ngoài ra, ấn bản lần này cũng nhận được sự hỗ trợ của ông Lê Viết Hải, ông Trần Quốc Việt, ông Cao Thế Khang và công ty luật ALB & Partners. Riêng ấn bản tiếng Nga và tiếng Trung dự kiến được ra mắt trong thời gian gần nhất.

Từ tháng 10.2022, độc giả trong nước có thể tìm mua ấn bản Muôn kiếp nhân sinh tiếng Anh tại cửa hàng của First News – Trí Việt và các đơn vị phân phối khác như Fahasa, Tiki… Đặc biệt, với những độc giả ở các nước có thể đặt mua ngay trên trang thương mại điện tử Amazon.

Cũng nhân dịp này, First News – Trí Việt đồng thời cho ra mắt ấn bản Muôn kiếp nhân sinh tập 2 bìa da. Cuốn sách lần này được First News kết hợp với Đông A gia công đặc biệt, kỳ công trong thời gian dài. Bìa ép nhũ vàng ngọn hải đăng cùng cánh chim hải âu vượt sóng gió biển khơi, là một cuốn sách không thể thiếu trên kệ của những tín đồ sưu tầm sách.

Đặc biệt, 5 ấn bản có tên của GS.John Vu, ngài Thomas, Giáo sư Raymond T.Yeh, ông Nguyễn Văn Phước, First News – Trí Việt, cùng 13 ấn bản mang số 2, 6, 8, 10, 18, 28, 36, 55, 66, 68, 88, 96, 100, sẽ được First News tổ chức bán đấu giá để gây quỹ học bổng Hạt Giống Tâm Hồn.





Số tiền đấu giá được lần này sẽ trao tặng cho những học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong cuộc sống thông qua sự kết nối của nhà văn Nguyễn Bích Lan – tác giả của một trong những cuốn sách truyền động lực nổi tiếng Không gục ngã.

Dù chứa đựng một lượng kiến thức đồ sộ từ các lĩnh vực tôn giáo, khoa học, lịch sử, văn hóa nhưng Muôn kiếp nhân sinh lại dễ đọc, dễ hiểu bởi cách kể chuyện hấp dẫn, lồng ghép những thông điệp đạo đức, tâm linh gần gũi và sáng tỏ.

Bộ sách giúp ta nhận ra chính sự suy đồi đạo đức của mỗi cá nhân đã dẫn đến sự sụp đổ của hàng loạt các nền văn minh lớn, từ Atlantis đến Ai Cập cổ đại. Để giữ cho nền văn minh rực rỡ của nhân loại tránh khỏi vết xe đổ của tiền nhân, thì tu tâm dưỡng tính, sống tỉnh thức, yêu thương, bao dung là con đường duy nhất.

Giống với ví von của Nguyên Phong trong cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh, "mỗi chúng ta tuy chỉ là một cánh bướm nhỏ bé và mong manh, nhưng nếu cùng nhau rung động thì có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh nhân loại".