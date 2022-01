Muốn ‘sang - xịn - mịn’ hơn trong năm mới, nhất định phải tậu smartwatch này

Bạn sẽ chuyển động thế nào trong năm mới?

Trong thời kỳ xã hội giãn cách, nhiều người đã chấp nhận sống chậm lại. Nhưng sau 2 năm liên tục chậm đến mức đi lùi, không ít bạn trẻ cảm thấy “mất nhiều hơn được”. Q&Me mới đây cũng khảo sát về những hệ giá trị thay đổi hậu Covid-19, cho thấy “sức khỏe” là mối quan tâm hàng đầu của người dùng trẻ (chiếm tới 81%) trong 2022. Họ cũng chuyển trọng tâm sang việc “cải thiện bản thân” sau đại dịch, xếp thứ 4 về mức độ quan trọng (28%). Tết 2022 chính là thời điểm lý tưởng để mỗi người ước vọng về những điều tốt đẹp, thay đổi và nâng cấp “làm mới” bản thân.

Nếu có điều ước trong 2022 này, Khánh Linh (25 tuổi, TP.HCM) chỉ mong có thể “xé nháp” làm lại để cải thiện vóc dáng, sức khỏe và công việc. Bóc tờ lịch đầu năm, Linh cũng nhận ra “đoàn tàu” thời gian 365 ngày của 2022 đã bắt đầu hành trình mới, mạnh dạn mơ ước và lấy đó làm động lực nâng cấp bản thân. Muốn đi tới đích phải đi cùng bạn, cô gái 25 tuổi này vừa tậu một chiếc Garmin Venu 2 Plus sành điệu - smartwatch vừa trình làng sở hữu chức năng thoại đầu tiên của Garmin - làm bạn đồng hành trong năm mới.

Cân bằng công việc và cuộc sống theo cách mới

Diện mạo hoàn toàn mới mang đậm tinh thần “New year - New me” của Venu 2 Plus được xếp vào nhóm biểu tượng cho lối sống hiện đại và đậm tính thể thao. Linh chọn smartwatch vì thiết kế mặt tròn thời trang cùng nghìn giao diện màn hình tải xuống từ Connect IQ, cho phép sáng tạo smartwatch trên tay theo cá tính riêng để 365 ngày tới luôn mới mẻ, hào hứng.

Cạnh màn hình cảm ứng AMOLED có thêm một nút bấm vật lý “quyền năng” so với thế hệ trước, giúp cho thao tác bằng tay của người dùng trở nên tiện lợi hơn trong nhịp sống bận rộn. 2021 của Linh là chuỗi ngày tất bật từ buổi họp ở cơ quan mỗi sáng cho đến buổi gặp gỡ bạn bè vào tối muộn, không có nhiều thời gian cho bản thân. Nhưng sang trang 2022, với Venu 2 Plus trên cổ tay, Linh có thể an tâm chạy bộ ngoài trời, nghe list nhạc lên đến 650 bài hát, có thể đồng bộ với Spotify dù không mang theo smartphone; nhận mọi cuộc gọi công việc mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi…

Venu 2 Plus là thế hệ đồng hồ thông minh đầu tiên được Garmin trang bị tính năng thoại. Thông qua micro và loa tích hợp trên smartwatch, Linh có thể dễ dàng nhận cuộc gọi đến, quay số cuộc gọi đi, đọc và trả lời tin nhắn, cập nhật mạng xã hội, điều khiển thiết bị bằng trợ lý giọng nói (Siri, Bixby, Google Assistant)… khi kết nối với smartphone. Venu 2 Plus cũng tương thích với cả hệ điều hành Android lẫn iOS, dễ dàng để người dùng lựa chọn làm người bạn đáng tin cậy trong các hoạt động tất bật hằng ngày.

Hiệu suất xử lý của Venu 2 Plus rất đáng nể với pin bền bỉ đến 9 ngày ở chế độ Smartwatch, 8 giờ ở chế độ GPS và phát nhạc. Nếu bạn quá bận, công nghệ sạc tối ưu chỉ 10 phút có thể dùng cả ngày ở chế độ Smartwatch, 1 giờ ở chế độ GPS.

Siết lịch tập, theo đuổi vóc dáng khỏe đẹp

Dù dịch bệnh có được dập tắt trong 2022 hay không, thì “dập” cân nặng vẫn là ưu tiên hàng đầu của giới trẻ. Thay vì chán nản vì không thể “xê dịch” đến phòng gym, Khánh Linh quyết định dành khoảng thời gian này để siết lịch tập nhiều hơn. Cô bạn đặt mục tiêu giảm mỡ tăng cơ, mong kịp lấy lại vóc dáng để mặc vừa áo dài Tết. Garmin Venu 2 Plus với 25+ chế độ thể thao tích hợp sẵn trong nhà lẫn ngoài trời với GPS (chạy bộ, bơi lội, đạp xe...) chính là “huấn luyện viên ảo” đắc lực để đồng hành gần đây cùng Linh.

Một ngày 2 ca, mỗi ca 45 phút vào khung giờ nhất định, Linh đều có hẹn với Venu 2 Plus. Huấn luyện viên ảo trên cổ tay có đến 75+ bài tập hình động hướng dẫn từng động tác ở đa chế độ (Cardio, HIIT, Yoga, Sức bền, Pilates…) để lựa chọn. Sau mỗi buổi tập, bật bản đồ vùng cơ bắp (Muscle Maps) trên đồng hồ, Linh có thể đo lường hiệu quả của bài tập sức bền. Cô bạn còn tiết lộ, khi muốn “đổi gió”, sẽ vào kho dữ liệu 1.400 bài tập thể dục trên app Garmin Connect để tìm chương trình mới.





“Sức khỏe” cũng là mục tiêu số 1 của Bảo Tú (28 tuổi, Hà Nội) sau một năm khắc phục hậu quả tàn dư của Covid-19. Từng là F0, Tú càng trân trọng sức khỏe của bản thân, bắt đầu mỗi ngày bằng 5km đi bộ nhanh và 1-2km chạy chậm. Cậu bạn cũng tin tưởng chọn Venu 2 Plus làm chuyên gia theo dõi sức khỏe 24/7 để đo nồng độ ôxy trong máu, nhịp thở… Mục tiêu 2022 đặt ra là cải thiện tuổi thể chất (Fitness Age) và mức năng lượng cơ thể (Body Battery) mỗi ngày, đồng thời sống lạc quan tích cực để giảm mức độ căng thẳng (Stress Level)!

Những thói quen xấu khó bỏ như thức khuya dậy muộn, chứng mất ngủ, nghiện mạng xã hội, ngồi nhiều, ít uống nước… cũng được Tú “xử đẹp” bằng cách cố gắng loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống mới. Chức năng chấm điểm chất lượng giấc ngủ (Sleep Core), báo thức, ghi nhận lượng nước đã uống (Hydration Tracking)… hỗ trợ rất đắc lực cho người dùng trong việc thực hiện các nhiệm vụ này.

Sau bao năm làm việc mặc sức “phá sức khỏe”, nhiều người dùng trẻ cũng đang nối lại kế hoạch tập luyện từng trì hoãn thời gian dài. Đầu năm mới, xem báo cáo sức khỏe tổng quát Health Snapshot dài 2 phút - chính là cách để bạn thấu hiểu mọi chỉ số thể chất của cơ thể mình, bắt đầu chinh phục cuộc sống khỏe mạnh hơn trong 2022.

