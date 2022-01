MV As Mobile tung bạn gái cán mốc view 'khủng'

MV "Mình là con người" của AS Mobile đã được ra mắt vào ngày 1.1.2022 và danh tính bạn gái bí mật 4 năm của AS Mobile cũng đã được tiết lộ. Vậy là sau 4 năm giữ kín bí mật về nửa kia, AS Mobile đã công khai danh tính của bạn gái cho toàn thể cộng đồng fan hâm mộ của mình qua một bài hát đáng yêu. Cộng đồng "Lười Con" và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cùng nhân viên của anh chàng đều để lại những lời ca ngợi có cánh bên dưới MV.

Về phần nhân vật chính, theo fan hâm mộ tìm hiểu thì cô nàng này tên thật là Phan Thu Xuân và năm nay đã 25 tuổi. Ngay tại thời điểm MV của AS Mobile được công chiếu, Phan Thu Xuân cũng không cần giữ bí mật nữa và cô nàng đã thay ảnh đại diện của mình cùng bạn trai. Sau khi MV ra mắt, AS Mobile chính thức “phát cẩu lương”, liên tiếp tung hình bạn gái cùng nhiều trạng thái thả thính trên trang cá nhân. Cùng đó, nhiều bình luận ủng hộ, tác thành cho cặp đôi liên tục được xuất hiện dưới bình luận MV.





Chỉ sau 3 ngày đăng tải MV của cặp đôi đã cán mốc gần 1 triệu views. Là Streamer/ YouTuber thành công và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ bậc nhất trong cộng đồng Free Fire, AS Mobile là cái tên quen thuộc với giới game thủ nước nhà. Anh chàng đang sở hữu kênh YouTube khủng với hơn 5,4 triệu người đăng ký, đồng thời cũng được biết đến với vai trò là người đồng sáng lập ra tổ chức Esports HEAVY đang phát triển khá mạnh mẽ.