My bus - Your show | Tập 27: Song Luân: "Hãy luôn tin trai đẹp!"

Song Luân vừa đến với chuyến xe My bus - Your show, tại đây nam thần màn ảnh lần đầu chia sẻ về những ngày đầu bén duyên với nghề, bật mí cô gái có cảm tình thật sau vai diễn đầu tiên, trải lòng về những lần bị "đồn" nhiều bạn gái, tình tứ bên cạnh những người đẹp.

Bên cạnh đó, Song Luân cũng chia sẻ về sự hợp tác cùng đàn chị Ngô Thanh Vân trong Thanh Sói và mới nhất là vai diễn trong Nhà bà Nữ của Trấn Thành, mời quý vị theo dõi.





My bus – Your show là chương trình độc quyền do iHay TV của Báo Thanh Niên sản xuất. Host Quang Huy sẽ mời lên xe những hành khách nổi tiếng và trong suốt chuyến xe, chúng ta sẽ theo dõi cuộc trò chuyện giữa “bác tài” và vị khách. Qua mỗi cung đường, những câu chuyện thành công sẽ được tiết lộ, những kỷ niệm cay đắng cũng được bật mí. Chuyến xe đầy bão táp, nhưng mỗi hành khách đều phải tìm cách để vượt qua các thách thức từ “bác tài”, để có thể kết thúc hành trình một cách trọn vẹn.