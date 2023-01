My bus - Your show | Tập 28: Mạc Văn Khoa thấy “khổ” khi đóng cùng Anh Tú

Mạc Văn Khoa, cái tên không còn xa lạ với khán giả qua những vai diễn hài duyên dáng, độc lạ. Mới đây, anh cũng vừa đảm nhận vai nam chính điện ảnh phim Tết 2023 “Siêu lừa gặp siêu lầy” kết hợp cùng Anh Tú.

Trong chuyến xe kỳ này, Mạc Văn Khoa chia sẻ về những lần bị hớp hồn bởi Anh Tú trong phim. Ngoài ra, anh còn nói về chuyện tình cảm, cùng bà xã Thảo Vy bên nhau trong giai đoạn khó khăn đến lúc trở thành ông chủ của chuỗi bún đậu mắm tôm. Mời quý vị theo dõi.





My bus – Your show là chương trình độc quyền do iHay TV của Báo Thanh Niên sản xuất. Host Quang Huy sẽ mời lên xe những hành khách nổi tiếng và trong suốt chuyến xe, chúng ta sẽ theo dõi cuộc trò chuyện giữa “bác tài” và vị khách. Qua mỗi cung đường, những câu chuyện thành công sẽ được tiết lộ, những kỷ niệm cay đắng cũng được bật mí. Chuyến xe đầy bão táp, nhưng mỗi hành khách đều phải tìm cách để vượt qua các thách thức từ “bác tài”, để có thể kết thúc hành trình một cách trọn vẹn.