Mỹ cấm bán thiết bị giám sát video từ nhiều công ty Trung Quốc

Theo Engadget, điều này có nghĩa một số thiết bị trong tương lai của Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua sẽ không được phép bán tại Mỹ. Riêng các thiết bị hiện có của những công ty trên nằm trong “Danh sách được bảo vệ” của FCC sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật này.

Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel cho biết trong một tuyên bố rằng FCC cam kết bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách đảm bảo các thiết bị liên lạc không đáng tin cậy không được phép sử dụng trong biên giới nước này. Theo bà, những quy tắc mới là một phần quan trọng trong các hành động đang diễn ra của FCC nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến viễn thông.

Về cơ bản, FCC không chặn hoàn toàn tất cả phần cứng từ các công ty trong danh sách. Nếu các công ty như Hytera, Hikvision và Dahua có thể chứng minh rằng họ không tiếp thị thiết bị của mình cho các tổ chức chính phủ sử dụng mà hướng đến đối tượng như người tiêu dùng thì sẽ được FCC ủy quyền. Những thiết bị ảnh hưởng sẽ không được dùng để kiểm tra an toàn công cộng, an ninh của các cơ sở chính phủ, giám sát các cơ sở hạ tầng quan trọng và các mục đích an ninh quốc gia khác.





Động thái mới nhất này diễn ra sau nhiều năm xung đột giữa Mỹ và các công ty có quan hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả DJI. Các công ty này bị đưa vào “Danh sách thực thể” của Bộ Thương mại Mỹ với mục đích cấm các công ty Mỹ bán thiết bị cho họ. FCC cũng đang kêu gọi khoản hỗ trợ tài chính 5 tỉ USD nhằm giúp các nhà mạng Mỹ thực hiện nhiệm vụ lớn là thay thế các thiết bị Huawei và ZTE.