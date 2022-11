Mỹ - Nga thảo luận về hiệp ước hạt nhân lần đầu kể từ chiến sự ở Ukraine

Hãng Reuters ngày 9.11 đưa tin giới chức Mỹ và Nga dự kiến sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về việc khôi phục giám sát dưới Hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân, vốn đã bị tạm dừng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay Ủy ban Tham vấn song phương (BCC) sẽ gặp nhau “trong tương lai gần”. BCC là ủy ban với vai trò là cơ chế cho việc áp dụng thỏa thuận kiểm soát vũ khí duy nhất còn lại giữa 2 cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Hồi tháng 8, Nga đình chỉ hợp tác với việc giám sát theo hiệp ước, sau khi chỉ trích những giới hạn đi lại do Mỹ và các đồng minh đưa ra sau khi Nga đưa quân sang Ukraine, nhưng vẫn cam kết tuân thủ các điều khoản trong đó.

“Chúng tôi đã nói rõ với Nga rằng các biện pháp áp đặt do Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine không cản trở các thanh sát viên Nga tiến hành giám sát theo Hiệp ước New START ở Mỹ. Do đó, chúng tôi hy vọng cuộc họp của BCC sẽ giúp chúng tôi tiếp tục hoạt động giám sát này”, theo ông Price.





Hiệp ước New START có hiệu lực vào năm 2011 giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga trang bị, cũng như việc trang bị các tên lửa phóng từ đất liền, tàu ngầm và các máy bay ném bom có thể mang các đầu đạn đó.

Theo thỏa thuận, BCC họp 2 lần hằng năm. Cuộc họp gần đây nhất là vào tháng 10.2021, không lâu trước khi Nga đưa quân đến biên giới Ukraine.

Ông Price cho hay Washington hy vọng sẽ có phiên họp mang tính xây dựng, nhưng chưa tiết lộ về thời gian và địa điểm cụ thể. Một nguồn tin cho hay cuộc họp dự kiến sẽ tổ chức tại Cairo (Ai Cập).

Tờ Kommersant của Nga hôm 8.11 cho hay việc nối lại đối thoại có thể diễn ra tại Trung Đông. Dù BCC trước đây thường họp tại Thụy Sĩ, nhưng báo Kommersant nhận định rằng Nga không còn xem Thụy Sĩ duy trì được tính trung lập sau khi nước này cấm vận Nga.