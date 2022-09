Mỹ nhân loạt phim ‘Fast & Furious’ lên xe hoa cùng doanh nhân công nghệ

Sau hơn hai năm gắn bó, Jordana Brewster và Mason Morfit chính thức về chung nhà bằng một đám cưới riêng tư vừa diễn ra ở Santa Barbara, California (Mỹ) vào cuối tuần qua. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức đơn giản, riêng tư và ấm cúng với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết với cô dâu - chú rể.





Jordana Brewster và Mason Morfit lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 7.2020 khi cả hai lộ ảnh tình tứ ở Santa Monica, California. Trong cuộc trò chuyện với Glamour hồi năm ngoái, minh tinh cho biết mình và Morfit thực sự đã gặp nhau vào 4 năm trước, khi cô đã có gia đình riêng. Sau đổ vỡ, họ kết nối lại với nhau và tiến tới hẹn hò trước khi xác nhận đính hôn vào tháng 9.2021.

Tháng 3 vừa qua, ngôi sao loạt phim Fast & Furious đã úp mở về đám cưới của mình, cô nhấn mạnh đám cưới sẽ được tổ chức đơn giản và ưu tiên sự riêng tư. Cô cùng Morfit phân công nhau chuẩn bị cho hôn lễ, trong khi doanh nhân 46 tuổi phụ trách khâu âm nhạc thì sao nữ Hollywood lo các công việc như trang trí không gian tiệc cưới, sắp xếp bàn ăn, chỗ ngồi cho khách mời…

Jordana Brewster sinh năm 1980, nữ diễn viên, người mẫu xinh đẹp từng tham gia các bộ phim như: The faculty, The Invisible Circus, American Heist, Random Acts of Violence… Đặc biệt, ngôi sao 42 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai Mia Toretto - em gái của Dominic Toretto (Vin Diesel thủ vai) đồng thời là bạn đời của Brian O’Conner (Paul Walker đóng) trong loạt phim Fast & Furious (từ 2001 đến 2021). Jordana Brewster nhiều lần được tạp chí Maxim vinh danh trong Top 100 mỹ nhân nóng bỏng nhất hành tinh. Minh tinh từng trải qua cuộc hôn nhân 13 năm với nhà sản xuất Andrew Form và có hai con chung trước khi chia tay hồi 2020.