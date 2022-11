Mỹ Tâm liên tục bật khóc, quỳ tri ân 30.000 khán giả trong liveshow ở Mỹ Đình

Sau lần đầu tổ chức vào tháng 4.2021 tại sân vận động Phú Thọ - TP.HCM, liveshow Tri âm của Mỹ Tâm đã trở lại vào tối 5.11.2022 tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội (dù có cản trở bởi 2 lần bị hoãn do dịch Covid-19). Với không gian rộng lớn của sân vận động quốc gia, tiết trời thu - đông lành lạnh của Hà Nội, cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 30.000 khán giả đã đến từ 16 giờ với một liveshow 20 giờ mở màn, Mỹ Tâm đã không thể kìm nén lòng mình, rơi nước mắt liên tục. Ở ngay đầu chương trình, Mỹ Tâm đã quỳ xuống sân khấu, cúi đầu "lạy tạ" vì biết ơn khán giả. Cô khóc ngay từ lúc bắt đầu khi bước ra sân khấu trong tiếng reo hò, và những giọt nước mắt từ bài đầu tiên đến ca khúc cuối như một sự biết ơn, tri ân, trân trọng tình cảm của đông đảo khán giả đã dành cho cái tên và giọng hát Mỹ Tâm suốt 24 năm qua, kể từ khi cô gái quê Đà Nẵng khởi nghiệp đi hát chuyên nghiệp tại TP.HCM từ năm 1998 (sau giải nhất cuộc thi Giọng ca vàng Mực Tím 1998, Mỹ Tâm đã được nhiều hãng thu âm mời ký hợp đồng ra băng đĩa lẫn làm ca sĩ độc quyền).

Mỹ Tâm thừa nhận mỗi lần bước lên sân khấu liveshow Tri âm, nhìn hơn 30.000 khán giả bên dưới là một lần cô chực trào cảm xúc và muốn khóc nhưng đã cố gắng nén lại. Thế nhưng trước tình cảm to lớn ấy, nữ nghệ sĩ mạnh mẽ như Mỹ Tâm cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt.

Mỹ Tâm gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu chương trình với hình ảnh 'tinh khôi" ngày bỡ ngỡ vào nghề, mặc áo dài trắng, ôm đàn guitar hát Nhớ mùa thu Hà Nội, Cây đàn sinh viên. Rồi từ đó, hàng loạt ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ mà cô từng thể hiện vang lên như Hai mươi, Nhé anh, Đôi cánh tình yêu, Hoạ mi tóc nâu, Cô gái đến từ hôm qua, Hát với dòng sông, Giấc mơ tình yêu, Ước gì..., khiến không ít khán giả xúc động vì nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời của một thời thanh xuân. Mỹ Tâm chia sẻ, thời gian là điều có thể quay trở lại khi được tận hưởng lại những ca khúc chứa đựng nhiều kỷ niệm, cảm xúc của tuổi trẻ.

Trong không khí đó, Mỹ Tâm đã mở lời nghẹn ngào: "Tâm chưa bao giờ trong cuộc đời yêu cầu điều này với khán giả của mình. Hơn 20 năm Tâm chưa bao giờ nói rằng quý vị hãy giơ đèn flash của điện thoại lên. Đây là lần duy nhất, lần đầu tiên Tâm làm. Bởi vì Tâm muốn dành tặng điều này cho tất cả hơn 30.000 khán giả và muốn thấy được hơn 30.000 chiếc đèn flash, 30.000 ánh mắt từ quý vị sẽ như thế nào, để cất giữ hình ảnh đẹp này mãi trong tim mình".

Tất cả hơn 30.000 người hâm mộ đã lấp kín khán đài sân vận động Mỹ Đình, tạo nên biển lightstick (đạo cụ cổ vũ phát sáng) màu hồng càng chứng minh đây chính là liveshow hoành tráng và đẳng cấp nhất trong sự nghiệp nữ ca sĩ Mỹ Tâm cũng như của nhạc Việt.

Khi ca sĩ Hà Anh Tuấn xuất hiện, bước ra sân khấu, đứng bên cạnh, Mỹ Tâm đã ôm chầm lấy và bật khóc nức nở. Cô không kìm được sự chia sẻ niềm hạnh phúc với đồng nghiệp thân thiết cũng vô cùng có tâm, làm nghề âm nhạc nghiêm túc như mình. Hơn 30.000 khán giả là con số không tưởng đối với Mỹ Tâm khi sau 18 năm, cô lại thực hiện một liveshow với quy mô lớn đến như vậy. Như Mỹ Tâm chia sẻ lại một lần nữa, khi tổ chức liveshow Tri âm tại Hà Nội, chính Mỹ Tâm cũng không thể ngờ cô sẽ nhận được nhiều tình cảm của khán giả và được sống lại không khí của liveshow Yesterday & Now 18 năm trước đến như vậy. Liveshow Tri âm như một lời cảm ơn từ Mỹ Tâm gửi tới những người yêu tiếng hát của cô - những người mà cô gọi là tri âm, tri kỷ của mình trong âm nhạc.





18 năm trước, Mỹ Tâm lần đầu tổ chức liveshow Yesterday & Now tại sân vận động Mỹ Đình và lần trở lại này, cô nghẹn ngào khi biết nhiều người có mặt trong liveshow năm 2004 giờ lại tiếp tục dắt con cái đến ủng hộ cô. Trong ba tiếng rưỡi, Mỹ Tâm hát khoảng hơn 40 ca khúc (trong đó có nhiều ca khúc mới của cô đang thịnh hành lúc này như Hẹn ước từ hư vô, Đâu chỉ riêng em, Cô ấy là ai, Người hãy quên em đi, Đúng cũng thành sai, Chuyện như chưa bắt đầu... và cả ca khúc mới do cô viết lời là The light), biến hóa nhiều hình ảnh từ dịu dàng đến cá tính. Show diễn còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khác như Wowy, Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng. Sân khấu và kịch bản của liveshow Tri âm được biên soạn kỹ lưỡng, đầu tư lớn từ hệ thống âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật cho đến phần âm nhạc, dàn dựng sân khấu, trang phục, để tất cả các khán giả, từ những fan lâu năm đến những fan mới... đều có thể chìm đắm với cảm xúc riêng của bản thân trong liveshow. Mỹ Tâm cùng ê kíp đã đầu tư một chiếc xe đặc biệt mang tên Tri âm để đi vòng quanh sân vận động Mỹ Đình và giúp khán giả có thể nhìn thấy cô trực tiếp, rõ nét thay vì phải nhìn qua màn hình led chiếu trên sân khấu cho những khán giả ngồi xa. Liveshow Tri âm đã chính thức ghi dấu vào kỷ lục như một liveshow đông nhất, lớn nhất... trong lịch sử Vpop.

Cuối chương trình, nữ ca sĩ cũng trải lòng: "Đã từng trong một phút giây bốc đồng, Tâm nghĩ mình cô đơn. Nhưng không, Tâm không hề cô đơn khi có các bạn đã theo Tâm trong hai thập kỷ. Tâm có các bạn yêu thương và các bạn mãi là tri âm của Tâm. Và cô gái của các bạn sẽ ở đây, mãi mãi không bao giờ đi lùi và quay lưng lại với các bạn". Mỹ Tâm còn tuyên bố sẽ làm liveshow sức chứa 50.000 khán giả để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí tràn ngập cảm xúc mà cô đã và đang trải qua.

Đêm liveshow Tri âm tại Hà Nội của Mỹ Tâm một lần nữa lại chứng minh sức hút chưa bao giờ giảm nhiệt từ cái tên Mỹ Tâm và cô vẫn luôn giữ vị trí số 1 trong thị trường nhạc Việt dù bao năm tháng qua đi, như một "huyền thoại" khó ai đạt được, dù showbiz Việt đã từng có bao thế hệ ngôi sao nổi tiếng lên rồi qua thời, nhưng Mỹ Tâm 24 năm qua vẫn là "người đương thời"!