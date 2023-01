Mỹ tấn công IS ở Syria sau khi căn cứ bị UAV đột kích

Hãng Reuters ngày 23.1 đưa tin lực lượng Mỹ vừa bắt giữ 2 thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong cuộc tấn công trên không và trên bộ.

Theo phát ngôn viên Joe Buccino của Bộ Tư lệnh trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ, cuộc truy quét diễn ra vào ngày 21.1 còn khiến một người dân bị thương nhẹ. Người này đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị và đã về nhà.

Washington hiện tiếp tục dẫn đầu liên minh chống IS ở Syria. Sau khi mất thành trì cuối cùng do thất bại trước liên minh vào tháng 3.2019, các thành viên IS ở Syria hầu hết đều rút về ẩn trốn ở vùng sa mạc phía đông.

Chúng đã sử dụng những nơi trú ẩn này để phục kích lực lượng do người Kurd dẫn đầu và binh sĩ thuộc chính phủ Syria, trong khi tiếp tục tổ chức tấn công tại Iraq.

Hôm 20.1, CENTCOM cho hay một căn cứ của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở miền nam Syria đã hứng phải một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).





Theo đó, 3 UAV đã tấn công căn cứ al-Tanf ở Syria. Hai chiếc bị bắn hạ, nhưng chiếc thứ ba đã đánh trúng khu vực căn cứ, làm bị thương hai chiến binh thuộc phe đối lập ở Syria, theo CENTCOM. Chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc.

Các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã được triển khai gần al-Tanf, một khu đồn trú nằm trên đường cao tốc Baghdad-Damascus có tầm quan trọng chiến lược, gần biên giới với Iraq và Jordan.

Iran là một đồng minh quan trọng của chính phủ Syria và liên minh đã phá vỡ các cuộc tấn công tương tự nhắm vào al-Tanf trước đây. Những phần tử thuộc IS có vũ trang cũng đang hoạt động trong khu vực.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thành lập căn cứ al-Tanf vào năm 2016 để huấn luyện các chiến binh Syria cho cuộc chiến chống IS. Hiện có khoảng 900 binh sĩ Mỹ còn đóng ở al-Tanf và các căn cứ khác ở vùng đông bắc Syria do người Kurd kiểm soát, trong chiến dịch liên tục của liên minh chống lại những thành phần còn lại của IS.