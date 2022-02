Nacon mua lại Daedalic Entertainment với giá 60 triệu USD

Theo PCGamers, các vụ mua lại trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã thống trị năm 2022 và mới đây là một thương vụ vừa hoàn tất, nhà phát hành trò chơi Nacon của Pháp đã thông báo rằng họ sẽ mua lại Daedalic Entertainment.

Nhà phát hành và phát triển trò chơi của Đức được biết đến nhiều nhất với loạt game Deponia và sắp tới là Lord of the Rings: Gollum, nhưng hãng này cũng đã phát hành một loạt trò chơi phong phú như Shadow Tactics: Blades of the Shogun và Felix the Reaper.

Thỏa thuận trị giá 53 triệu euro (khoảng 60 triệu USD) và đến sau mối quan hệ giữa cả hai từ trước đó, Nacon từng chịu trách nhiệm phát hành trò chơi Lord of the Rings: Gollum. Theo thông báo của Nacon, đội ngũ lãnh đạo hiện tại của Daedalic - CEO Carsten Fichtelmann và COO Stephan Harms - sẽ tiếp tục điều hành công ty với đặc quyền cao trong việc phát triển và phát hành các trò chơi. Nghĩa là, theo thỏa thuận, Nacon cuối cùng sẽ mua lại 100% vốn cổ phần và quyền biểu quyết của Daedalic Entertainment, vì vậy, về cơ bản Nacon sẽ có quyền quyết định cuối cùng về các hoạt động của Daedalic, cho bất kỳ giá trị nào. Việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.





Nacon trước đây có tên gọi là Bigben Interactive cho đến tháng 2.2020, khi công ty mẹ Bigben Group hợp nhất nó với Nacon, hãng phụ kiện chơi game trực thuộc Bigben Group.

Vào năm 2021, studio Frogwares của Nacon và trò chơi The Sinking City đã thất bại với các tuyên bố công khai trước đó, liên quan đến việc Nacon đã không đáp ứng được thỏa thuận tài trợ cho sự phát triển của trò chơi này. Nacon đã bác bỏ các tuyên bố nói trên và phiên bản của trò chơi hiện vẫn có mặt trên Steam, dưới danh nghĩa vẫn do Nacon xuất bản.

Số lượng các công ty con thuộc Nacon đang ngày càng đông đảo, gồm Spiders (phát triển các trò chơi Greedfall, Mars: War Logs), Big Ant Studios (phát triển trò chơi Cricket 22) và Cyanide (phát triển các trò chơi Blood Bowl 3, Tour de France 2021).