Nam Định: Sẽ kiểm điểm trách nhiệm nếu H.Xuân Trường chưa hoàn thành nhiệm vụ

Liên quan đến Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Túc (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam) về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".