Naraka Bladepoint lọt Top bán chạy nhất Steam

Steam vừa công bố danh sách các tựa game bán chạy nhất trên kho trong năm 2021 với 100 trò chơi lọt vào danh sách. Các game được chia thành 4 nhóm gồm Bạch Kim, Vàng, Bạc và Đồng dựa trên doanh số bán, giao dịch nội bộ, doanh số DLC từ ngày đầu tiên của năm 2021 tới hết 15.12.2021.

Trong đó, trò chơi battle royal được ví như “PUBG võ hiệp” của NetEase mới ra mắt được 3 tháng nhưng đã lọt vào danh sách Bạch Kim. Trò chơi bán được hơn 6 triệu bản trên toàn cầu ở thời điểm tròn 3 tháng tuổi, trở thành một trong những game Trung Quốc bán chạy nhất từng ghi nhận và cũng liên tiếp lập kỷ lục.

Giới phê bình từng nhận định Naraka Bladepoint có công lớn trong việc truyền bá các tựa game mang nội dung, văn hóa Trung Quốc nói riêng và phương Đông nói chung ra thế giới.





Game bắt đầu thử nghiệm từ đầu tháng 7.2021, ra mắt chính thức 1 tháng sau đó.

So với các tựa game khác nằm trong danh sách Bạch Kim như Apex Heroes, Battlefield 2042, New World, Hall of Heroes, Death by Daylight, Dota 2, CS:GO, PUBG…thì Naraka Bladepoint tạo được nhiều dấu ấn hơn ngoài việc có doanh thu tốt.

Trong năm 2022, game thủ toàn cầu cũng đang hồi hộp chờ đợi phiên bản di động của Naraka Bladepoint ra mắt, dù chưa có thời gian cụ thể. NPH mới chỉ xác nhận về dự án đưa game này lên mobile.