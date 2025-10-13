Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

NCB chuyển mình mạnh mẽ, vững bước tuổi 30

Phan Thanh
Phan Thanh
13/10/2025 08:28 GMT+7

Sau 30 năm phát triển, NCB đã vươn lên khẳng định dấu ấn của một tổ chức tài chính năng động, sáng tạo với hành trình chuyển mình ấn tượng để mở ra một chương mới tươi sáng đầy hứa hẹn.

Hành trình chuyển mình mạnh mẽ

Khởi đầu từ một ngân hàng nhỏ, đến nay NCB đang trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại, cung cấp những dịch vụ chất lượng tới khách hàng. Từ năm 2021, khi NCB triển khai kế hoạch tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện theo 4 trọng tâm chính: nhân sự cấp cao, nâng cấp toàn bộ hạ tầng và giải pháp công nghệ hiện đại, tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính và củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

NCB chuyển mình mạnh mẽ, vững bước tuổi 30- Ảnh 1.

NCB đẩy mạnh các sản phẩm bán lẻ và dịch vụ ngân hàng số

ẢNH: P.T

Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược cùng đội ngũ quản trị, điều hành mới giàu kinh nghiệm, NCB ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực quản trị, điều hành và xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động mới hiệu quả, sắc nét. Ngân hàng chuyển dịch cơ cấu thu nhập từ mảng tín dụng truyền thống sang các sản phẩm bán lẻ và dịch vụ ngân hàng số, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và chuyển đổi số, đặt nền móng cho các sản phẩm dịch vụ số hiện đại, tiện lợi trong giai đoạn tiếp theo.

Hệ thống kiểm soát nội bộ của NCB cũng được củng cố với giải pháp ICAAP chuẩn Basel II và xây dựng lộ trình kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ dưới sự tư vấn của KPMG, nâng cao năng lực quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Chương mới của hành trình phát triển bền vững

Tháng 6.2024, NCB là tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt phương án cơ cấu lại theo "Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" với sự tư vấn của Ernst & Young (E&Y) và KPMG. Đây là bước đột phá đưa NCB bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Sự chuyển mình của NCB còn thể hiện qua kết quả kinh doanh. Giai đoạn 2021 - 2024, tổng tài sản của NCB tăng hơn 60%, lần đầu tiên vượt 118.000 tỉ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng trên 70% và huy động tiền gửi của khách hàng tăng gần 50%; số lượng khách hàng tăng 40%, vượt 1,4 triệu khách; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo đúng mục tiêu đưa ra tại phương án cơ cấu lại. Việc hoàn thành lần tăng vốn điều lệ thứ 2 trong vòng 3 năm liên tiếp (2022 - 2024), nâng vốn lên gần 11.800 tỉ đồng, đã đưa NCB vươn mình từ nhóm ngân hàng quy mô nhỏ sang nhóm quy mô vừa.

6 tháng đầu 2025, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 462 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỉ đồng cùng kỳ 2024. Các chỉ tiêu tổng tài sản, cho vay khách hàng, tổng huy động vốn tại 30.6 đều vượt hoặc gần đạt kế hoạch 2025 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2025.

Năm 2025, NCB nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỉ đồng, sớm hơn so với lộ trình đặt ra tại phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hoạt động kinh doanh, đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Tầm nhìn dài hạn được NCB phác thảo cho giai đoạn 2025-2030 chính là bức tranh toàn cảnh về một ngân hàng phiên bản mới với chiến lược Digital Wealth (Quản lý gia sản hỗn hợp số)

Sau 30 năm phát triển, từ một ngân hàng nhỏ, NCB đã không ngừng trưởng thành, mạnh mẽ tái cấu trúc, biến thách thức thành cơ hội và bứt phá để vươn lên, mở ra chương hành trình tiếp theo: rực rỡ, bền vững và tràn đầy khát vọng, góp phần cùng đất nước trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường - đại diện NCB khẳng định.


