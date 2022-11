Nếu ngày nào cũng là ngày nhận lương

Nhận lương vào một lần mỗi tháng, người lao động khó xoay sở chi phí phát sinh

Chị Trần Thị Kim Chi, công nhân tại chuyền may 3 của Công ty May T&C Thọ Nghiệp chia sẻ về quãng thời gian vừa bất an về tiền bạc, vừa lo lắng về mặt tinh thần: Dù chi tiêu tằn tiện, chị chẳng thể lường trước được những việc đột ngột như con ốm, nằm viện. Nhìn con ho từng cơn không dứt, sốt cao li bì mà lòng chị quặn thắt. Cộng thêm nỗi lo tiền thuốc thang, viện phí nữa... Lúc đó, chị không biết xoay sở như thế nào khi chưa đến ngày nhận lương, không nỡ hỏi vay bạn bè, người thân vì ai cũng khó khăn.

Anh Đoàn Vũ Long - công nhân tại Công ty May Newstars cũng trăn trở với những khoản chi khẩn cấp khi số tiền tích lũy vơi dần.Con nhỏ mới 10 tháng tuổi, vợ bán hàng tại nhà, gánh nặng tài chính gia đình đè nặng lên vai anh. Anh chia sẻ: “Lương anh mỗi tháng rơi vào khoảng 7 đến 8 triệu đồng, cũng cố tăng ca để kiếm thêm chút nào hay chút ấy. Với gia đình ba người, có con nhỏ, nên chừng ấy tiền chỉ vừa đủ trang trải, may thì có tháng để ra được vài đồng tiết kiệm”.

Khi được hỏi về khoản tiền dành dụm, anh nói: “Sau 3 năm dịch bệnh, số tiền tích góp của gia đình không còn nhiều. Khi thì con ốm, khi thì tai nạn bất ngờ, rồi dịp ma chay hiếu hỉ,... số tiền tiết kiệm cứ vơi dần đi. Vì vậy, việc có một khoản tích lũy để kịp thời giải quyết những việc đột xuất là rất cần thiết, không cần lo lắng chạy vạy, vay mượn mỗi khi cần gấp”.

Nhận lương theo nhu cầu giúp giải quyết vướng mắc tài chính cho người lao động

Với mức thu nhập vừa đủ sống, việc chỉ được nhận lương vào ngày cố định trong tháng kéo theo nhiều vấn đề. Tiền thuê nhà chưa trả hoặc trả một nửa, nợ một nửa. Ngay cả khi bị ốm, công nhân cũng không dám nghỉ ngơi. Khi ngã bệnh, họ chỉ có cách vay mượn để trang trải các chi phí điều trị. Không chỉ vậy, tiền dư để phòng không còn khi gia đình gặp khủng hoảng hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết của người lao động, Ban lãnh đạo công ty May T&C và công ty May NewStar đã phối hợp với Công ty GIMO, triển khai chương trình phúc lợi nhận lương linh hoạt. Với một vài thao tác đơn giản trên ứng dụng điện thoại, người lao động có thể nhanh chóng tiếp cận một phần tiền lương tích lũy bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, qua đó giải quyết những khoản chi bất thường và thêm an tâm về tài chính.

Anh Long phấn khởi khi nhắc đến GIMO - giải pháp nhận lương linh hoạt được triển khai tới người lao động Công ty May Newstar. Từ nay, anh có thể sử dụng GIMO như một ví tiền dự phòng dành cho những trường hợp khẩn cấp.

Chị Chi cũng chia sẻ: “Khoản tiền thuốc men, viện phí gấp gáp như vậy, khó xoay xở lắm. Chị mới nghĩ đến việc dùng ứng dụng GIMO để nhận lương sớm, nhanh chóng trả viện phí cho con. Nhờ đó mà chị nhẹ nhõm hơn phần nào”. Chị và gia đình rất an tâm khi có GIMO đồng hành trong những hoàn cảnh khó khăn, khi mức thu nhập không ổn định. Đặc biệt với người có con nhỏ, sức khỏe của con cái luôn mối bận tâm lớn nhất.





Phúc lợi mới ngoài tiền lương - San sẻ nỗi lo tài chính thường ngày

Lãnh đạo công ty May NewStar khẳng định vai trò của người lao động luôn được quan tâm, đề cao và trân trọng. Không chỉ nỗ lực lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, doanh nghiệp còn có nhiều chính sách động viên, chia sẻ khó khăn với công nhân, tiếp thêm động lực cho người lao động yên tâm làm việc.

Giám đốc Công ty, ông Vũ Việt Hùng chia sẻ: “Trải qua 3 năm dịch bệnh hoành hành, việc ổn định đời sống, bảo vệ thu nhập và sức khỏe người lao động trở thành ưu tiên hàng đầu của công ty. Ban lãnh đạo nỗ lực điều chỉnh lương và đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người lao động như tăng tiền tăng ca, tiền chuyên cần, tiền xăng xe,... Năng suất tăng lên, công nhân đi làm cũng an tâm hơn, bớt phần nào nỗi lo tài chính. Như vậy, người lao động cũng gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, công ty TNHH May T&Cthấu hiểu rằng người lao động ngần ngại khi đề xuất nhận trước một phần lương trong tháng. Doanh nghiệp mong muốn giúp người lao động chủ động nhận lương sớm mà không cần đề xuất với ban lãnh đạo hay thông qua thủ tục rườm rà.

Ông Nguyễn Văn Trung, Tổng Giám Đốc chia sẻ:“Thông thường, những người lao động cần nhận lương do chi phí phát sinh sẽ phải đề xuất với ban lãnh đạo công ty. Nhưng thực ra, rất nhiều người e ngại, không muốn đề đạt chuyện vay mượn với lãnh đạo. Bây giờ khi có sự đồng hành của GIMO, người lao động vui hơn nhiều. Họ thấy cần thiết là có tiền ngay, không phải ngần ngại trước khi đề xuất với ban lãnh đạo công ty”.

Với nỗi lo tài chính luôn hiện hữu, cuộc sống của người lao động chưa bao giờ dễ dàng. Vì vậy, việc người lao động có thể chủ động theo dõi thu nhập, nhận lương theo yêu cầu đã tiếp thêm động lực để họ an tâm làm việc. Đặc biệt, với anh Long và chị Chi, niềm vui khi được thấu hiểu, nhận được sự chăm lo thiết thực giúp anh chị thêm gắn bó với công ty và công việc mình đã chọn.

Giải pháp nhận lương linh hoạt như GIMO luôn sát cánh cùng doanh nghiệp và người lao động để có thể đáp ứng đúng, đủ và kịp thời những nhu cầu thực tế, có thể phát sinh bất cứ lúc nào của người lao động.