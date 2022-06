New Real Estate - Nơi giúp nhà đầu tư tìm kiếm và sở hữu cơ hội vàng

Thị trường bất động sản tiếp đà phục hồi sau đại dịch

Năm 2021, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và nền kinh tế gặp nhiều thách thức, nhưng bất động sản vẫn đang được thị trường quan tâm. Điều đáng chú ý là với mỗi đợt dịch bệnh, sự quan tâm đến bất động sản liên tục tăng theo cấp số nhân.

Ngoài ra, thị trường bất động sản đã nhận được nhiều thúc đẩy tích cực, bao gồm cả nguồn vốn và lãi suất cho vay thấp trên thị trường. Các nhà đầu tư nước ngoài đang hướng tới mục tiêu phát triển thị trường bất động sản trong trung và dài hạn. Do đó, dòng vốn ngoại vẫn tiếp tục “chảy” vào các khu vực, dự án bất động sản tiềm năng.

Thị trường bất động sản cũng có dấu hiệu phục hồi và phát triển tốt trong quý I. Có rất nhiều nhà đầu tư đang rao bán hoặc dự định bán các dự án bất động sản của mình trong một thời gian ngắn. Đồng thời, lượng giao dịch bất động sản tăng hàng tháng và tăng dần ở hầu hết các phân khúc thị trường. Thị trường bất động sản đã lấy lại sự cân bằng giữa hoạt động đầu tư và kinh doanh, cũng như mua bán để sử dụng.

Dự đoán xu hướng bất động sản nào lên ngôi

Theo nhiều chuyên gia dự đoán, sau đợt dịch, xu hướng bất động sản xanh sẽ đón đầu, nhóm người có khả năng tài chính cao sẽ chọn nhà ở biệt lập là biệt thự, nhà liền kề sân vườn, nhóm còn lại tập trung vào các khu ngoại thành sầm uất, đủ lớn quy hoạch và xây dựng với những không gian xanh để giảm bớt áp lực do ảnh hưởng của thời gian cách ly kéo dài.

Thực tế cho thấy, từ khi bùng phát dịch Covid-19, xu hướng mở rộng ra vùng ven mua nhà ở các thành phố lớn tăng lên rất nhiều, nhiều người đang tìm kiếm những mảnh đất vườn ở những khu vực có nhiều ao, hồ, đồi,... như việc thực hiện ước mơ không gian sống xanh.

Đối với phân khúc nhà cho thuê mặt phố, việc khắc phục chậm hơn và khó khăn hơn, không chỉ do dịch Covid-19 mà còn do các yêu cầu về quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy được siết chặt. Sự phát triển cao dẫn đến nhu cầu của người dân, tuy nhiên, vẫn phải mất 1 đến 2 năm để đạt được mức nhu cầu của năm 2019.

Điểm sáng nhất sau dịch có lẽ là lĩnh vực bất động sản công nghiệp, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao từ các nhà đầu tư để quản lý sự chuyển dịch trong chuỗi sản xuất hàng hóa toàn cầu vẫn đang hướng tới Việt Nam.





