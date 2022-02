News Corp bị tin tặc tấn công, nghi tình báo Trung Quốc thực hiện

News Corp là một trong những công ty truyền thông lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều ấn phẩm, nhà xuất bản và trang tin lớn trên nhiều quốc gia như The New York Post, The Wall Street Journal tại Mỹ, The Australian, Herald Sun, The Courier-Mail tại Úc hay The News UK tại Vương quốc Liên hiệp Anh...

Ngay hôm qua (4.2, theo giờ Mỹ), News Corp thông báo về vụ tấn công đánh cắp dữ liệu xảy ra trong ngày 20.1. Sau khi cuộc điều tra đã ‘'xác định bản chất, phạm vi, thời hạn và các tác động'’, công ty khẳng định dữ liệu khách hàng và tài chính không bị ảnh hưởng và hoạt động của công ty không bị gián đoạn. Tuy nhiên, mối quan ngại lớn nhất của vụ tấn công này chính là các nhà báo trực thuộc công ty.

Trong email gửi đến các nhân viên, News Corp cho biết vụ tấn công "đã ảnh hưởng đến một số tài khoản và tài liệu email doanh nghiệp từ trụ sở News Corp, News Technology Services, Dow Jones, News UK và New York Post", đồng thời tiết lộ "kết quả phân tích sơ bộ cho thấy có sự tham gia của chính phủ nước ngoài trong vụ tấn công này và một số dữ liệu đã bị đánh cắp".





Kết luận bởi Mandiant, công ty an ninh mạng đảm nhiệm điều tra vụ tấn công, những người đứng sau cuộc tấn công này có mối liên hệ mật thiết với Trung Quốc và có khả năng là hoạt động gián điệp nhằm thu thập thông tin tình báo.

Mới đây, ông Christopher Wray, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết một số tin tặc có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu từ cá nhân và công ty nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Mặc dù đã có nhiều đơn vị thông tấn, báo chí gửi câu hỏi qua hòm thư điện tử, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC (Mỹ) vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.