Ngăn chặn bé gái ở Thừa Thiên - Huế bị người lạ dụ dỗ vào TP.HCM

Sáng 6.2, Trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vào lúc 18 giờ ngày 5.12, đơn vị nhận được tin báo của Công an P.Thủy Lương (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) về việc có một bé gái tên H.M.K (13 tuổi, ở P.Thủy Lương) bị người lạ dụ dỗ bắt xe khách vào TP.HCM chơi. Tổ công tác thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi) chủ động triển khai lực lượng để ngăn chặn.

Đến 19 giờ 40 ngày 5.2, tại tuyến QL1 đoạn qua xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), lực lượng CSGT đã cho dừng ô tô khách BS 51B - 310.19 do ông Trương Văn Trung (33 tuổi, ở Thừa Thiên - Huế) điều khiển theo hướng bắc - nam để kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện cháu H.M.K trên xe. Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ với gia đình và Công an P.Thủy Lương để xác nhận, đồng thời cho cháu ăn uống, nghỉ ngơi.

Cháu H.M.K (mặc áo sọc) C.T.V

Cháu K. cho biết có quen một người không rõ họ tên ở TP.HCM trên mạng xã hội Facebook. Qua nói chuyện nhiều lần, cả 2 mến nhau nên người này đã chuyển tiền cho cháu để mua vé xe vào TP.HCM chơi. Khi đến Quảng Ngãi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.

Đến tối cùng ngày, Trạm CSGT Đức Phổ phối hợp với Công an xã Phổ Cường lập biên bản, bàn giao cháu K. cho gia đình đưa về nhà.