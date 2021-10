Ngày 1.10, Công an TP.HCM đã sắp xếp, hỗ trợ đưa 1.300 người dân về quê

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 1.10, thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM tụ tập nhiều để về quê, trong đó có phụ nữ mang thai và trẻ em. Vì vậy, sau khi Công an TP.HCM thống nhất với UBND TP và các địa phương liên quan, đến chiều cùng ngày, Công an TP đã sắp xếp hỗ trợ đưa 1.300 người dân về quê .

TP.HCM hỗ trợ đưa người miền Tây về quê, dòng xe vẫn đổ về chốt Covid-19

Theo Công an TP, trong ngày 1.10, tại chốt kiểm soát cửa ngõ phía tây, đoạn gần ngã tư QL.1 - Bùi Thanh Khiết (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh TP.HCM) cả nghìn người đã nhận được thông báo của chính quyền TP về việc giải quyết cho người dân về quê.

Theo đó, chính quyền TP.HCM đã huy động hàng chục xe khách, xe buýt, xe tải để đưa người dân và phương tiện về các tỉnh miền Tây. Việc cho người dân lên xe về quê không tiến hành ồ ạt mà vẫn phải qua sàng lọc.

Cụ thể, sau khi test nhanh Covid-19, người dân được bố trí lên xe khách, xe buýt để về quê theo từng tỉnh thành. Lực lượng chức năng sắp xếp xe máy của người dân lên các xe tải để đưa về theo.

Sáng và trưa 1.10, lực lượng của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM đã tặng bánh mì , nước uống cho người dân về quê.

Người dân về quê được test nhanh Covid -19

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng 1.10, có nhiều ô tô khách, xe tải của quân đội được lực lượng chức năng huy động tới để chở người, hành lý và xe máy của người dân bị mắc kẹt tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TT.Tân Túc lên đường về miền Tây.

Đề xuất cho phép người đã tiêm vắc xin Covid-19 được đi xe máy rời TP.HCM

Khuyến cáo người dân không nên tự phát về quê Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng PC08 cho biết, hiện tại một số người dân vẫn chưa nắm được chủ trương của UBND TP.HCM nên tự phát rời khỏi địa bàn TP.HCM để về quê.

Đến trưa nay, lượng người đổ về tại chốt kiểm soát vẫn còn rất đông TRẦN KHA

Theo thượng tá Quới, lực lượng CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân hiện nay không nên về quê. Tất cả các chốt, trạm kiểm soát vẫn còn kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào địa bàn TP.HCM giáp ranh các tỉnh và các tỉnh cũng đã bố trí các chốt kiểm soát nên người dân vẫn không thể tự đi được.

"Nếu người dân có mong muốn về quê, cần liên hệ chính quyền địa phương để lập danh sách báo với Sở GTVT TP, để liên hệ các tỉnh thành có phương tiện đưa đón người dân về quê an toàn nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh", thượng tá Quới nhấn mạnh.