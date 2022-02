Lễ Tình nhân 14.2: Họ yêu nhau từ tuyến đầu chống dịch…

Họ không chỉ có tình yêu lứa đôi mà còn chung tình yêu với Tổ quốc sẵn sàng vì cộng đồng trong những ngày gian nan nhất…

Yêu nhau trong những ngày khó khăn nhất

Nguyễn Tiến Đại và Trần Ngọc Hiếu, cùng học Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, bắt đầu tham gia tình nguyện chống dịch tại đội tiêm vắc xin phòng Covid-19 của trường từ tháng 7.2021.

Hiếu đảm nhiệm vị trí hướng dẫn người dân khu vực khám sàng lọc, còn Đại có nhiệm vụ hướng dẫn người dân khu vực chờ sau tiêm. Ban đầu, cả hai tất bật làm công việc của mình, không để ý nhiều đến các thành viên trong đội. Thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Đại bắt đầu cảm mến Hiếu vì dáng người nhỏ nhắn, ít nói và tốt tính nên anh quyết định theo đuổi.

Trong thời gian chinh phục nửa kia, Đại thường quan tâm đặc biệt với Hiếu hơn so với mọi người. Mỗi sáng anh hay mua sữa rồi đợi Hiếu tại ký túc xá của trường để đi chung, trưa thì lấy cơm cho cả hai. Sau khi hết một ngày làm việc, anh còn động viên, chia sẻ với Hiếu để tiếp tục công việc đã đảm trách.

Đại cho biết: “Sau khoảng 2 tuần, mình tỏ tình và cũng chính thức hẹn hò vào thứ sáu, ngày 13.8. Đó có thể là ngày không được đẹp đối với nhiều người nhưng lại là ngày tuyệt vời nhất của hai đứa mình”.

Cả hai thấy có duyên với nhau khi đều là mối tình đầu tiên, gặp gỡ trong hoàn cảnh đặc biệt và thành đôi vào một ngày đặc biệt. Hiếu làm tình nguyện đến cuối tháng 12.2021, còn Đại thì tiếp tục tham gia đến giữa tháng 1.2022 mới nghỉ.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ, Đại kể: “Đó là lúc hai đứa còn chưa bắt đầu quen nhau, khi đó bạn ấy có tiếp xúc với F0 và đã rất lo lắng, không cho mình lại gần để tránh lây nhiễm. Nhưng mình vẫn cố an ủi và nếu có chuyện gì thì mình vẫn luôn bên cạnh, có mắc Covid-19 thì hai đứa bị chung, không sao hết. Thế là hôm đó mình đã bị bạn ấy mắng rất nhiều vì phát biểu không đâu vào đâu”.

Chung tình yêu với Tổ quốc

Nên duyên từ lần rủ rê cùng đi chống dịch là câu chuyện của Phan Đoàn Anh Thư, theo học ngành y đa khoa, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Lê Gia Huy, cùng sinh năm 2003, sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.





Thư học Trường THCS-THPT Trí Đức cơ sở 3, còn Huy học cùng trường nhưng cơ sở 1. Biết nhau từ trước nhưng hầu như cả hai chỉ trò chuyện với nhau từ kỳ thi tốt nghiệp THPT hồi tháng 7.2021.

Sau kỳ thi THPT, thay vì về quê tại tỉnh Bến Tre, Thư quyết định ở lại TP.HCM cùng một người bạn đăng ký tham gia chống dịch. Ban đầu nữ sinh tham gia tình nguyện tại Q.Tân Bình (TP.HCM) nhưng không may gia đình bạn cô sau đó nằm trong khu vực phong tỏa. Do không có phương tiện di chuyển nên Thư buộc phải tìm bạn đồng hành khác. Cô ngỏ ý rủ Huy tham gia tình nguyện cùng, may mắn là anh đồng ý ngay sau đó.

Kể từ đó, hôm nào Huy cũng chạy xe máy từ Q.Tân Phú qua Q.Bình Tân đưa đón Thư để cùng nhau đi làm tình nguyện. Cả hai là thành viên hỗ trợ điểm tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm tại P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TP.HCM).

Sau một thời gian cùng nhau chống dịch, Thư và Huy trò chuyện với nhau nhiều hơn, cùng làm việc và động viên nhau, rồi đôi bạn trẻ dần trở nên cảm mến nhau. Cả hai chính thức thành một đôi sau một tháng cùng đi tình nguyện.

Nói về đối phương, Thư cho biết cô thích Huy ở cách anh đối xử với mọi người và luôn nhường nhịn, quan tâm bạn gái ở những điều nhỏ nhặt nhất, là chỗ dựa tinh thần giúp cô vững lòng khi tham gia chống dịch.

“Tìm được một người cùng lý tưởng, suy nghĩ và sẵn sàng vì cộng đồng là rất khó. Chúng tôi không chỉ có tình yêu lứa đôi mà còn chung tình yêu với Tổ quốc trong những ngày gian nan nhất của TP.HCM”, Thư chia sẻ.

Mỗi ngày, cả hai bắt đầu công việc từ 8 giờ và kết thúc lúc 16 giờ. Nhiều lúc đứng dưới nắng gắt lấy mẫu xét nghiệm, dù có đuối sức, tâm lý đôi khi không vững nhưng nhờ có lời động viên dành cho nhau nên đôi bạn cũng nhanh chóng hoàn thành công việc.

Thư và Huy tiếp tục tình nguyện chống dịch đến tháng 10.2021, khi đó TP.HCM nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và dần bước vào trạng thái bình thường mới. Dù tình hình dịch bệnh đã lắng xuống nhưng cả hai vẫn chưa có nhiều thời gian dành cho nhau. Đôi bạn cùng nhau chống dịch dự định vào ngày lễ Tình nhân sẽ làm điều mà cả hai từng mong ước trong mùa dịch, chính là cùng nhau đi dạo khắp TP.HCM.