Ngày 4.6 thêm hơn 9.600 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Công an TP.Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với cán bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Giang say xỉn, lái ô tô tông chết 3 người. Làm việc với công an, tài xế thừa nhận hành vi và cho biết rất ân hận.