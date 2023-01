Ngày mới với tin tức sức khỏe: Có nên uống cà phê khi bụng đói?

Ngoài ra, trong ngày thứ tư 25.1.2023 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Chúc người khác 'vui vẻ, hạnh phúc' sẽ nhận lại điều bất ngờ!; Cần ngủ bao lâu để duy trì cân nặng phù hợp?; Những vấn đề sức khỏe có thể tự xử lý tại nhà và dấu hiệu trở nặng...

Uống cà phê khi bụng đói có hại gì không?

Nhiều người thường uống cà phê buổi sáng để bắt đầu một ngày mới.

Cà phê có hương vị tuyệt vời và cung cấp cho bạn nguồn năng lượng cần thiết trước một ngày mới. Nó cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo, cải thiện sức khỏe nhận thức và thậm chí có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Thói quen thì khó bỏ, nhưng nếu tách cà phê đầu tiên được dời lại cho đến sau khi bạn ăn sáng (hoặc bạn uống nó trong bữa ăn sáng), thì cà phê có thể tốt hơn cho sức khỏe của bạn.

Sau đây là những điều bạn cần biết về việc uống cà phê khi bụng đói và liệu bạn có nên thay đổi một chút về giờ giấc uống cà phê hay không.

1. Nồng độ cà phê và cortisol

Một lập luận phổ biến về việc tránh uống cà phê vào buổi sáng liên quan đến tác dụng của cà phê đối với việc sản xuất cortisol, hormone gây căng thẳng AKA.

Nồng độ cortisol trong cơ thể tăng giảm theo chu kỳ tự nhiên suốt cả ngày, với mức cao nhất vào khoảng thời gian bạn thức dậy.

Caffein có thể gây ra sự gia tăng cortisol, vì vậy uống cà phê khi cortisol đã cao có thể dẫn đến mức hormone căng thẳng không lành mạnh.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thường xuyên uống cà phê có mức tăng cortisol do caffein thấp hơn nhiều, với thời gian trong ngày tạo ra rất ít hoặc không có sự khác biệt.

Thêm vào đó, sự gia tăng nhỏ này chỉ là tạm thời và không có khả năng dẫn đến bất kỳ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài nào.

Chuyên gia: 5 loại thực phẩm tốt nhất để đốt cháy mỡ bụng

Theo WebMD, mỡ bụng dư thừa có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Mỡ nội tạng có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, như bệnh tiểu đường loại 2, huyết áp cao, bệnh tim, ung thư vú, ung thư ruột kết và chứng sa sút trí tuệ.

Đó là lý do tại sao cần phải tập thể dục và có chế độ ăn uống lành mạnh để giảm cân, giữ dáng và tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn.





Melissa Mitri, cây bút về dinh dưỡng và là chủ sở hữu của Melissa Mitri Nutrition (Mỹ), đã chia sẻ với trang web Eat This, Not That! (Mỹ) về 5 loại thực phẩm được khuyên dùng hàng đầu để đốt cháy mỡ bụng.

1. Trứng

Chuyên gia Mitri giải thích: “Trứng là một trong những nguồn protein chất lượng cao nhất. Nó giúp bạn no và có lượng calo thấp hơn so với chất béo và carb”.

Mitri cho biết thêm: “Thêm trứng như một nguồn protein thông thường có thể giúp bạn no lâu, ăn ít hơn và từ đó đốt cháy mỡ bụng”.

Trời lạnh, uống thứ này rất tốt

Mật ong nguyên chất được coi là một loại thuốc trong y học cổ truyền. Đây là thứ tốt nhất cho mùa đông vì nó ngăn ngừa nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch, giữ cho phổi và đường ruột khỏe mạnh

Cách tốt nhất để ngăn ngừa nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch, đặc biệt là trong mùa đông, là mật ong vì nó là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Cô Sheenam Narang, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập Trung tâm tư vấn dinh dưỡng Dietbysheenam (Ấn Độ), đã liệt kê những lợi ích tuyệt vời của việc tiêu thụ mật ong trong mùa đông.

Giúp làm dịu cơn đau họng

Nhiễm trùng đường hô hấp, viêm họng và ho là một số vấn đề điển hình xảy ra trong những tháng lạnh. Trà hoặc nước chanh ấm với mật ong là một phương thuốc truyền thống chữa viêm họng.

