Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thời tiết lạnh, người bệnh này cần lưu ý

Ăn uống kiểu này xơ gan hồi nào không hay; Vì sao không nên dùng chung xà bông cục khi đến nơi lạ?; Axit uric cao có nên uống nhiều nước trái cây?...

Thời tiết lạnh, bệnh gì dễ gặp nguy hiểm?

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Lancet đã phân tích hơn 74 triệu ca tử vong trên khắp thế giới cho thấy hơn 7% ca tử vong là do thời tiết lạnh.

Tác giả chính, tiến sĩ Antonio Gasparrini, Giáo sư tại Trường Y London School of Hygiene & Tropical Medicine (Anh), cho biết: Có bằng chứng thuyết phục rằng có nhiều nguy cơ về sức khỏe do thời tiết quá lạnh, theo tờ Times.

Một trong những điều nguy hiểm nhất khi nhiệt độ lạnh là làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim, như đau tim và đột quỵ, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tim. Nguyên nhân là do phản xạ tự nhiên của hàng rào bảo vệ của cơ thể khi nhiệt độ giảm: Các mạch máu trên da co lại, dẫn đến huyết áp tăng tự nhiên, theo Times. Điều này xảy ra đột ngột khi cơ thể bị lạnh và tác dụng kéo dài. Tiến sĩ Tiina Ikäheimo, Giáo sư tại trường Arctic University of Norway (Na Uy), cho biết huyết áp có xu hướng cao hơn trong suốt mùa lạnh. Những thông tin tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.12.

Ăn uống kiểu này xơ gan hồi nào không hay

Gan đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ trong cơ thể và phải làm việc mỗi ngày. Và nhiều người không nghĩ rằng những gì mình ăn vào có thể ảnh hưởng xấu đến gan.

Thực tế, một số loại thực phẩm có thể góp phần gây ra bệnh gan, xơ gan hoặc thậm chí là suy gan nếu ăn quá thường xuyên.





Tiến sĩ Mrunmaya Panda, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, Bệnh viện Aditya Birla Memorial (Ấn Độ), cho biết gan nhiễm mỡ là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh gan trên toàn thế giới. Bệnh này thường liên quan đến béo phì, tiểu đường, huyết áp cao và rối loạn mỡ máu.

Nếu không được điều trị sớm và hiệu quả, gan nhiễm mỡ sẽ dẫn đến xơ gan thậm chí là ung thư gan đe dọa tính mạng. Đặc biệt, thói quen ăn uống không lành mạnh, lối sống ít vận động cũng làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 27.12.

Vì sao không nên dùng chung xà bông cục khi đến nơi lạ?

Rửa tay bằng xà bông cục giúp tay được diệt khuẩn. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều này cũng đúng, nhất là khi xà bông được đặt trong những nhà vệ sinh công cộng.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Indian Journal of Dental Research đã phân tích 32 mẫu xà bông cục lấy từ nhà vệ sinh của 18 phòng khám nha khoa khác nhau. Kết quả cho thấy 100% đều chứa vi khuẩn có thể gây bệnh. Những cục xà bông dùng nhiều hơn thì có xu hướng chứa nhiều vi khuẩn hơn.

Tương tự, một nghiên cứu khác công bố trên chuyên san American Journal of Infection Control đã kiểm tra mẫu xà bông cục tại nhà vệ sinh một bệnh viện 2.000 giường ở Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu phát hiện hơn 60% số xà bông cục có vi khuẩn gây hại.

Một trong những loại vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong các cục xà bông này là tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA). Loại vi khuẩn này thường lây lan qua tiếp xúc da.