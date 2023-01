Ngày mới với tin tức sức khỏe: Vấn vương món cháo từ tro rau đắng đất

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 23.1.2023 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Chuyên gia: 4 bài tập tốt nhất để giảm cân nhanh sau tết; Trời lạnh, uống thứ này rất tốt; 5 loại cây cảnh mang lại sức khỏe, may mắn ngày tết...

Lạ lùng món cháo từ tro rau đắng đất

Món cháo thanh nhiệt nấu từ tro của rau đắng đất ở Phú Yên có thể khiến bất kỳ thực khách nào cũng vấn vương.

Theo Đông y, rau đắng đất vị đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiêu hóa, khai vị, kháng sinh, lợi tiểu, nhuận gan, hạ nhiệt. Rau đắng đất được dùng làm thuốc hạ sốt, hỗ trợ chữa bệnh về gan và chứng vàng da.

Chia sẻ về rau đắng đất, loài cây thân thảo thanh mảnh với những nhành lá bé xinh có màu xanh ngắt, ông Hoàng Xuân Lâm, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu sản xuất dược liệu miền Trung, cho biết từ lâu người Phú Yên đã sử dụng rau đắng đất như vị rau giúp thanh nhiệt, dễ tiêu. Trước khi rau đắng được các nhà khoa học trong nước nghiên cứu, tìm ra hoạt chất và sử dụng như một dược liệu trong sản phẩm đông dược có tác dụng tốt cho gan, thì rau đắng đất đã là nguyên liệu chế biến thức ăn trong gia đình của người dân ở Phú Yên, trong đó có món cháo từ tro của loại rau này.

Ông Lâm chia sẻ: Để có tro rau đắng đất, đòi hỏi không ít công phu. 1 kg tro rau đắng đất thì cần khoảng 10 kg rau tươi. Rau được thu hái, làm sạch, phơi khô rồi đem đốt thành tro. Tro thu được lại tiếp tục được làm sạch, loại bỏ các mảnh vụn không cháy hoàn toàn. Phần tro mịn còn lại được bảo quản trong lọ kín. Tro của rau đắng đất được đóng gói tốt có thể bảo quản trong 2 năm. Khi nấu, cứ theo tỷ lệ: khoảng 10 gr tro ngâm với 1,5 lít nước lọc khuấy đều rồi để lắng trong 4 tiếng. Sau đó lọc lấy nước trong để nấu cháo.

“Lượng nước chắt được nấu với 70 gr gạo là vừa đủ. Nhưng nên nhớ, để tro lắng lâu như vậy thì nước chắt được mới thật trong, khi nấu cháo sẽ ngon và thơm”, ông Lâm nói.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Lạ lùng món cháo từ tro rau đắng đất trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 23.1.2023. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về món ăn như: Món ăn sáng tốt nhất từ tuổi 50 để chống ung thư và sống thọ, Chuyên gia chỉ ra 3 ​​món ăn giúp trái tim khỏe mạnh...

5 loại trái cây và rau củ tốt nhất để giảm cân

Nếu bạn muốn giảm cân, việc thêm nhiều trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống của bạn (và ăn ít đồ ăn vặt đã qua chế biến) là điều không thể bàn cãi.

Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy những phụ nữ ăn nhiều trái cây và rau quả sẽ giảm cân lành mạnh lâu dài, giảm nguy cơ thừa cân hoặc béo phì, đồng thời có thể kiểm soát khẩu phần ăn tốt hơn và giảm tốc độ ăn uống của họ.

Tuy nhiên, với rất nhiều thứ ngon miệng và bổ dưỡng để lựa chọn, thật khó để biết loại trái cây và rau quả nào tốt nhất để giảm cân.

Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với Balance One Supplements, chia sẻ những kiến thức về các mặt hàng nông sản tốt nhất giúp bạn có thể giảm cân một cách lành mạnh và duy trì cân nặng lâu dài, theo trang web Eat This, Not That! (Mỹ).

1. Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt, bao gồm cam, bưởi, chanh, là một số loại trái cây tốt nhất để giảm cân.





Trong nghiên cứu Nutrients, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trái cây họ cam quýt như bưởi là một trong những loại thực phẩm có hiệu quả nhất để giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) của người tham gia.

Chuyên gia Best cho biết: “Bưởi có thể giúp giảm cân vì nó tương đối ít calo và nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no và hài lòng sau khi ăn. Bưởi cũng chứa một hợp chất gọi là naringenin, đã được chứng minh là có tác dụng chống béo phì trong các nghiên cứu trên động vật".

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 5 loại trái cây và rau củ tốt nhất để giảm cân trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 23.1.2023. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về giảm cân như: Những mẹo giảm cân hiệu quả sau tuổi 60, Chuyên gia: 5 thói quen hằng ngày dễ dàng để giảm cân...

7 lý do bạn nên tập thể dục trong những ngày tết

Hoạt động thể chất trong những ngày lễ tết có thể quan trọng hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm.

Tập thể dục có thể giúp chống lại căng thẳng, ngăn ngừa tăng cân, giúp duy trì thói quen tốt, tăng cường năng lượng và giúp kiểm soát lo lắng và trầm cảm.

Sau đây là 7 lý do để bạn cần tập thể dục trong những ngày lễ, theo EōS Fitness.

1. Quản lý calo dư thừa

Tập thể dục có thể đốt cháy lượng calo dư thừa do ăn uống quá nhiều.

Nếu không có thời gian nhưng muốn đốt cháy nhiều calo? Hãy thử một bài tập ngắt quãng cường độ cao. Có thể thực hiện trong phòng tập hoặc tại nhà.

2. Giảm căng thẳng

Theo Mayo Clinic, bất kỳ hình thức tập thể dục nào, từ thể dục nhịp điệu đến yoga, đều có thể có tác dụng như một liều thuốc giảm căng thẳng.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 7 lý do bạn nên tập thể dục trong những ngày tết trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 23.1.2023. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về tập thể dục như: Phát hiện mới: Tập thể dục chừng này phút mỗi ngày có thể ngăn chặn ung thư, Bí quyết tập thể dục để sống thọ...

Kính chúc quý bạn đọc một năm mới Quý Mão an khang, thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.