Ngày ngủ 3 tiếng, người làm nghề mổ lợn kiếm vài chục triệu những ngày tết

Chỉ vừa mới ngủ được 3 tiếng, vợ chồng anh Nguyễn Bá Dinh và chị Đỗ Thị Thơm ở huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã phải thức dậy để bắt đầu ngày làm việc mới. Một nồi nước lớn được nấu trên bếp lửa… đây là bước đầu tiên trong quy trình mổ lợn bán thịt của anh chị trong suốt 7 năm qua.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn gia tăng. Vợ chồng anh Dinh cũng phải tăng số lượng lợn mổ so với ngày thường. 29 tết là thời điểm bận rộn nhất trong năm.

"Ngày gần tết thì cứ ngày 4 con (lợn), ngày 26 thì 6 con (lợn), ngày 29 thì 7 con (lợn). Còn thông thường thì cứ ngày 1 con thôi. Làm tự bán chứ không giao sỉ. Vì hàng mình giao sỉ là không được giá. Lý do là mình mua về phải ươm lại lợn thì cái giá nó hao, chỉ có thịt ngon thôi, để mình làm tự bán cho dân. Sức tiêu dùng của năm ngoái và năm nay, so sánh hai năm thì năm nay kém hơn năm ngoái. Lý do năm nay kinh tế thế giới bất động. Người dân cũng bị ảnh hưởng, kinh tế không làm được từ công nhân đến người dân.", anh Dinh cho biết.

Con lợn này nặng hơn 1 tạ, đã được anh Dinh mua về trước tết khoảng 2 tháng để nuôi lại, giúp thịt thơm và tăng tỉ lệ thịt nạc. Chỉ sau 20 phút, thịt lợn đã được trải lên mặt bàn. Anh Dinh bắt đầu tách xương, phân loại thịt. Còn chị Thơm nhanh tay làm sạch bộ lòng.

3 rưỡi sáng, anh Dinh tiếp tục mổ thịt con lợn tiếp theo. Đây là con lợn thứ năm trong tổng số 7 con mổ thịt vào ngày 29 tết.

Ngoài mổ thịt để bán trực tiếp ở chợ, anh Dinh còn mổ lợn thuê cho các tiểu thương. Họ sẽ tới tận nhà lấy nguyên con và đem ra chợ bày hàng. Mỗi con lợn mổ thuê cho tiểu thương, anh Dinh thu về từ 500.000 đến 700.000 đồng tiền công. Thu nhập từ việc giết mổ thuê cũng mang cho anh một cái tết đủ đầy hơn.





"Thông thường khách nhà tôi mua về làm nem, giò, chả. Có ngày mỗi người khoảng từ 15 – 20 kg, “kịch thủ” có người 30 kg. Năm ngoái thì Covid. Năm nay hết Covid thì bán giá cao hơn, được nhiều lợi nhuận hơn. Từ ngày 25 (âm lịch) đến ngày 29 (âm lịch) thì bình quân lãi được khoảng 20 triệu", anh Dinh cho biết thêm.

Phiên chợ gần nhà của chị Thơm bắt đầu từ 4 giờ sáng và quầy thịt lúc nào cũng tấp nập khách ra vào mua hàng, đặt hàng. Nhiều người trong số đó là khách “ruột” của quầy chị Thơm.

"Năm nay mình mua 10 kg để làm nem. Làm giò thì nhiều lắm rồi, mười mấy 20 kg rồi. Mình mua ở đây lâu rồi, 5-7 năm rồi. Thịt đảm bảo chất lượng; thịt làm nem dẻo, ngon; làm giò cũng ngon, thơm. Mình mua ở đây thì cũng bình thường vậy thôi, không đắt lắm. Năm ngoái còn cao hơn. Tại vì năm ngoái giá lợn hơi cao hơn năm nay. Năm nay giá lợn hơi thấp hơn thì mua thịt giá cũng thấp hơn", chị Trịnh Thị Thắm, người dân H.Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Theo chị Thơm, những ngày giáp tết, mặc dù thịt lợn bán đắt hàng, thu nhập gấp 3-4 lần ngày thường nhưng rất mệt vì thời gian ngủ ít, ăn uống không đúng giờ và sức lực bỏ ra nhiều.

Thịt lợn là nguyên liệu không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình. Nhất là vào những ngày cận tết; thịt lợn được dùng để làm giò, chả, gói bánh, gói nem... Những người hành nghề giết mổ lợn cũng vì thế mà làm không hết việc, kiếm tiền triệu mỗi ngày.