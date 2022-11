Nghệ An: Bắt tạm giam một chuyên viên ban quản lý dự án ở H.Tương Dương

Ngày 24.11, nguồn tin từ UBND H.Tương Dương xác nhận, một chuyên viên của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND H.Tương Dương vừa bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Văn Tài (35 tuổi), bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can này vào ngày 23.11 để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, trong quá trình công tác, ông Tài đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.





Thông tin ban đầu cho biết, hành vi vi phạm của ông Tài liên quan đến việc thực hiện Nghị định 35 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng để điều tra.