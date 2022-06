Nghệ An: Khởi tố thêm 2 bị can vụ lập hồ sơ khống rút tiền nhà nước

Liên quan đến vụ án "lập hồ sơ khống rút tiền nhà nước", ngày 9.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Đạt (42 tuổi, cán bộ Phòng Kỹ thuật công trình, Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An) và Bùi Thị Lường (45 tuổi, Phó phòng Kỹ thuật công trình) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can này được giao nhiệm vụ chuyên quản Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương (H.Đô Lương).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2017 - 2019, với vai trò cán bộ Phòng Kỹ thuật công trình, bị can Trần Hữu Đạt không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện công trình, không tham gia nghiệm thu công trình nhưng vẫn ký xác nhận vào 28 hồ sơ sửa chữa và nạo vét do Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thực hiện, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 900 triệu đồng.

Tương tự, bị can Bùi Thị Lường cũng ký xác nhận vào 26 hồ sơ sửa chữa và nạo vét do Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thực hiện, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng.





Cũng liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An trước đó đã khởi tố bị can đối với ông Hồ Đình Minh (Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương) do đã chỉ đạo các cán bộ cấp dưới lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình thông qua hình thức ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng thuỷ lợi Đô Lương để thanh toán số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Sau khi thanh toán được số tiền này, các nghi can đã bỏ ngoài sổ sách kế toán để chi tiêu.

Ngoài ra, một loạt cán bộ của xí nghiệp này cũng đã bị khởi tố, gồm: Lê Văn Bình (Phó giám đốc xí nghiệp), Hoàng Minh Hùng (Tổ trưởng Tổ kế hoạch - kỹ thuật), Thái Doãn Hảo (Tổ trưởng Tổ hành chính) và Thái Thị Vinh (50 tuổi, Kế toán của xí nghiệp này). Hoàng Hữu Sơn (47 tuổi, Giám đốc Công ty CP xây dựng Thủy lợi Đô Lương) cũng bị khởi tố để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do đã tiếp tay lập hồ sơ khống rút tiền nhà nước.