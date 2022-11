Ngoài dinh dưỡng, cần phải vận động thì cơ xương khớp mới khỏe, dẻo dai

Tại buổi gặp trao đổi với báo chí về chủ đề bệnh lý cơ xương khớp chiều 10.11 ở TP.HCM, TS-BS Tăng Hà Nam Anh - Chủ tịch Hội Nội soi và thay khớp Việt Nam cho biết: Trong số bệnh nhân trong nước mắc bệnh cơ xương khớp, có 10% bị thoái hóa khớp. Con số thoái hóa khớp ở Mỹ khoảng 27 triệu người.

Trên thế giới có khoảng 1,71 tỉ người mắc bệnh cơ xương khớp, trên 200 triệu người bị loãng xương. Do vậy, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang lên kế hoạch từng bước giải quyết gánh nặng do các bệnh lý cơ xương khớp trên một số lĩnh vực.

Theo thống kê của Hội Cơ xương khớp Việt Nam, khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp. Còn theo Hội Loãng xương TP.HCM, ước tính có khoảng 3,6 triệu người Việt mắc chứng loãng xương (chiếm nhiều ở phụ nữ).

TS-BS Tăng Hà Nam Anh cho biết, với bệnh thoái hóa khớp, ban đầu chỉ có biểu hiện đau khớp, tầm 2-3 năm sau thì khớp sưng... Còn với bệnh loãng xương thì âm thầm không có triệu chứng đau nhức xương khớp gì cả, chỉ phát hiện qua khám sức khỏe, hoặc khi gặp tai nạn làm gãy xương.





Theo TS-BS Tăng Hà Nam Anh, bệnh cơ xuong khớp là quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, và có sự gia tăng. Nhưng, nếu chúng ta có sự điều chỉnh chế độ ăn uống, dinh dưỡng (đầy đủ, khoa học, hợp lý), vận động (luyện tập hằng ngày) sẽ giúp cải thiện việc tình trạng lão hóa này, tránh được bệnh loãng xương, thoái hóa khớp. Do vậy, có người dù "có tuổi" nhưng cơ xương khớp vẫn khỏe, dẻo dai, linh hoạt, nhanh nhạy; có người ít tuổi hơn lại bị đau nhức cơ xương khớp...

TS-BS Tăng Hà Nam Anh cho biết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng, thì vận động cơ thể rất quan trọng để cơ xương khớp được khỏe. Nhưng có khoảng 30% người trưởng thành lại... lười vận động thể lực.

"Khi chúng ta vận động cơ thể là giúp tế bào sinh xương của cơ thể hoạt động từ đó làm cho xương chắc khỏe. Vận động, chơi một môn thể thao nào đó mà ta yêu thích, phù hợp như chạy bộ, đạp xe... ", TS-BS Tăng Hà Nam Anh nói.