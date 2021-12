Ngoại hạng Anh lập kỷ lục số ca nhiễm, số phận mùa giải 2021 - 2022 khó đoán

Con số này đã vượt qua tổng số 1 tuần trước đó, khi Ngoại hạng Anh đạt mức cao mới kể từ khi tổ chức các đợt xét nghiệm từ đầu năm 2020 và từng đạt 90 trường hợp dương tính. Cho đến nay, trong tháng 12, 15 trận đấu ở Ngoại hạng Anh đã bị hoãn, trong khi 3 giải đấu dưới hạng đã bị hủy hoại bởi hàng loạt trận phải "đứng bánh".

“Sự an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu và Ngoại hạng Anh đang thực hiện tất cả các bước đề phòng trước tác động của biến thể Omicron”, một tuyên bố của ban tổ chức Ngoại hạng Anh hôm 27.12 cho biết.

Các trận đấu của Liverpool vs Leeds, Watford vs Wolves và Burnley vs Everton, tất cả đều lên lịch thi đấu vòng 19 Ngoại hạng Anh diễn ra vào Ngày tặng quà, đều bị hủy bỏ. Mới nhất, trận đấu trên sân nhà của Arsenal với Wolves ở vòng 20 diễn ra ngày 28.12 cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau khi sự gia tăng số trường hợp nhiễm trong đội hình của đội khách. Trận đấu giữa Leeds và Aston Villa, dự kiến​​ đá vào ngày 28.12, cũng bị hoãn do các vấn đề chấn thương và Covid-19 tiếp tục hoành hành ở CLB Leeds.

Bất chấp sự gia tăng các trường hợp nhiễm và hoãn trận do Covid-19, các lãnh đạo Ngoại hạng Anh tuần trước đã chọn việc không dừng mùa giải bất chấp lời kêu gọi từ một số ông chủ đội bóng hàng đầu. Cũng trong cuộc họp này, các CLB đã được cảnh báo rằng các trận đấu vẫn sẽ được tiến hành khi mỗi đội có 13 cầu thủ khỏe mạnh và 1 thủ môn.





Liên đoàn các giải đấu hàng đầu Anh (EFL) đã tái áp dụng các biện pháp khẩn cấp của mình và đã tăng cường kiểm tra các cầu thủ và nhân viên CLB đối với các đợt kiểm tra hàng ngày và PCR 2 lần/tuần. "Liên đoàn đang tiếp tục làm việc với các CLB để giữ an toàn cho mọi người bằng cách giúp giảm thiểu rủi ro của Covid-19 trong đội của họ. Chúng tôi cũng liên lạc chặt chẽ với chính phủ, chính quyền địa phương và các hội nhóm, đồng thời phản ứng với bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với hướng dẫn của quốc gia hoặc địa phương", EFL cho hay.

Đây là tuần thứ 6 liên tiếp số lượng các trường hợp dương tính tại Ngoại hạng Anh tăng lên. Hồi tháng 10, chỉ có 68% cầu thủ và nhân viên được tiêm liều vắc xin thứ nhất, thứ 2 hoặc thứ 3. Ngoại hạng Anh tuần trước cho biết 92% cầu thủ và nhân viên hiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.