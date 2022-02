Ngứa mắt có thể là dấu hiệu của Omicron

Trang tin Best Life mới đây dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay biến thể Covid-19 Omicron có thể đang làm các triệu chứng nhiễm bệnh khác đi so với những biến thể truyền thống. Gần đây, các chuyên gia y tế cũng ghi nhận rằng Omicron có thể gây ra chứng đau, ngứa mắt.

Giải thích về nguyên nhân của tình trạng này, tiến sĩ Amesh A. Adalja - chuyên gia cao cấp về bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins (Mỹ), cho biết Omicron là một biến thể của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra đại dịch Covid-19), gây bệnh ở đường hô hấp trên thay vì phổi. Do đó Omicron có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết mạc của mắt, từ đó khiến mắt đau và ngứa.

“Tuy nhiên, với Covid-19, tình trạng ngứa mắt rất khó xảy ra riêng lẻ”, chuyên gia Adalja nhấn mạnh và nói thêm nó thường đi kèm với các triệu chứng khác như ho, mệt mỏi, nghẹt mũi, sổ mũi…





“Nếu phát hiện tình trạng ngứa mắt của bạn kèm theo các triệu chứng tiêu biểu nói trên, hãy nhanh chóng kiểm tra để xem liệu bạn có bị nhiễm biến thể Omicron hay không”, tiến sĩ Adalja khuyến nghị.