Người dân Đà Nẵng và Quảng Trị tưng bừng đón Tết Quý Mão ‘lớn bất ngờ’

Đến với miền Trung vào một ngày cuối năm 2022, chúng tôi như được hòa mình vào một mùa Tết cổ truyền khi cùng người dân đi chợ Tết, mua đào, mua mai trang trí nhà cửa. Đường phố nơi đây mang đậm không khí chào đón mùa Tết hứng khởi với các biển, bảng, hoa cỏ trang trí dịp Tết. Bên cạnh những hoạt động sắm sửa chuẩn bị cho dịp Tết, người dân địa phương cũng nô nức tham dự các sự kiện văn hóa - giải trí chào xuân mới tưng bừng và hứng khởi.

Ngày 23.12 và 25.12 vừa qua, người dân miền Trung đã được hòa mình vào các sự kiện chào năm mới tưng bừng và náo nhiệt do nhãn hàng bia Huda tổ chức như: “Huda Carnival” (Đà Nẵng) và “Tết lớn bất ngờ" (Quảng Trị). Khán giả tại đây đã được mãn nhãn với những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cùng các hoạt động vui chơi - giải trí thú vị trong khuôn khổ các sự kiện.

Tại Đà Nẵng, hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt tại công viên châu Á từ rất sớm để chọn lựa cho mình những vị trí tốt nhất thưởng thức đêm đại nhạc hội chào đón năm mới.

Người dân địa phương đã có một đêm sôi động và đáng nhớ khi được hòa mình vào giai điệu của những bản “hit" nổi tiếng nhất như: Đã lỡ yêu em nhiều (JustaTee); Nóng, Sẽ chỉ là mơ, Mượn Huda tỏ tình (Big Daddy và Emily); Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân); 90-60-90, Có ai thương em như anh (Tóc Tiên),... và nhiều ca khúc ấn tượng khác.

Chị Trâm Linh, du khách Hà Nội đến với Đà Nẵng hào hứng chia sẻ: “Là du khách đến với thành phố biển Đà Nẵng, mình rất vui và bất ngờ vì có cơ hội tham dự một lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế này. Mình ấn tượng nhất với phần trình diễn rất “cháy” và đầy cảm xúc của Big Daddy - Emily. Thật may mắn vì mình đã kịp đến với sự kiện để tận hưởng không gian âm nhạc sôi động và bùng nổ ngay trước thềm năm mới 2023”.

Trước ngày diễn ra sự kiện, nhãn hàng bia cũng đã “làm nóng” bầu không khí với màn diễu hành vòng quanh thành phố biển Đà Nẵng với âm nhạc sôi động và các tiết mục đường phố hấp dẫn. Bên cạnh đó, chiếc xe bus hai tầng đặc biệt của Huda còn “dừng chân” tại công viên bờ đông cầu Rồng và quảng trường nhà hát Trưng Vương để “chiêu đãi” người dân với các màn trình diễn cực “chất”.





Ngay sau đó, không khí lễ hội đã lan tỏa tới tỉnh Quảng Trị với lễ hội “Tết lớn bất ngờ” vào ngày 25.12. Tại đây, người dân Quảng Trị đã được tận hưởng và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như trò chơi hái lộc đầu xuân, trải nghiệm đường hầm lon Huda khổng lồ, check-in với lon Huda cực lớn,...

Và đặc biệt là đêm nhạc đón Tết với các ca sĩ nổi tiếng như Soobin, MTV, Khắc Việt, Trương Thảo Nhi, DJ Trang Moon, MC Hoàng Rapper, Đào Ngọc Sang,... Các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, từ lãng mạn, da diết với Chỉ là không cùng nhau, Yêu lại từ đầu, Em khác hay anh khác,… tới sôi động, cuồng nhiệt và bùng nổ với Trò chơi, Day dream, Black Jack,...

Chị Tơ, người dân Quảng Trị chia sẻ: “Mình đến sự kiện với bạn trai và cảm thấy rất hào hứng vì lễ hội chào đón năm mới được Huda tổ chức rất hoành tráng tại ngay trung tâm thành phố Đông Hà. Nếu có cơ hội, mình rất hy vọng sẽ có thêm nhiều sự kiện văn hóa - giải trí khác trong thời gian sắp tới tại Quảng Trị để chúng mình có thêm không gian kết nối và giải trí vào các dịp cuối tuần”.

Trong vài ngày tới, không khí đón xuân sẽ tiếp tục lan tỏa tới Nghệ An với lễ hội "Tết lớn bất ngờ" được tổ chức vào đúng ngày Tết dương lịch 1.1.2023 tại trung tâm hội chợ Vinh. Người dân xứ Nghệ sẽ được hòa mình và tận hưởng “Trải nghiệm Tết miền Trung trong từng lon Huda” hiện đại và trẻ trung cùng các hoạt động thú vị từ Huda và dàn sao gồm Mono, Isaac, Only C, Trương Thảo Nhi, DJ Trang Moon, Hoàng Rapper,... Cùng lưu lại lịch trình ngày Tết dương lịch 1.1 sắp tới tại Nghệ An để có một kỳ nghỉ lễ tưng bừng cùng Huda bạn nhé!