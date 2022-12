Người dân huyện ngoại thành TP.HCM đã có thể đi đăng ký xe máy bình thường

Sáng sớm 20.12, ông T.T (ngụ xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) mang chiếc xe Vision mua từ 27.11 đến Công an xã Thới Tam Thôn để đăng ký xe sau 3 tuần chờ đợi.

Trước đó, ông T. nhiều lần hối thúc cửa hàng, liên hệ trực tiếp công an nhưng đều nhận được câu trả lời “hết biển số”. Chạy chiếc xe mới coong vừa được lắp biển số về nhà, ông T. thở phào: “Chờ cả tháng, nay mới được lên bấm biển số. Người dân đi bấm biển trở lại đông nhưng tôi chờ khoảng gần 1 tiếng là xong hết”.

Một chủ cửa hàng kinh doanh xe máy tại Hóc Môn cũng cho hay, từ chiều muộn 19.12, 3 xã phải chờ biển số ở huyện Hóc Môn đã gọi hẹn người dân đi bấm biển số xe, ưu tiên những hồ sơ cũ của tháng 11 trước, rồi đến các hồ sơ tháng 12.

“Nhận thông báo từ xã, tôi gọi ngay khách hàng đang chờ. Cuối năm, mọi người bận rộn nên hẹn lại sáng 20.12 đi bấm biển số để có xe đi lại”, chủ cửa hàng nói.





Theo ghi nhận, sáng 20.12, tại Công an xã Đông Thạnh, Công an xã Bà Điểm và Công an xã Thới Tam Thôn, nhiều người dân mang xe đi đăng ký. Việc đăng ký xe diễn ra nhanh chóng, người dân không phải chờ đợi lâu.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, tại H.Hóc Môn, việc chậm trễ giải quyết hồ sơ đăng ký xe máy cho người dân thời gian qua diễn ra tại xã Bà Điểm, xã Đông Thạnh và xã Thới Tam Thôn.

Theo đó, nguyên nhân giải quyết hồ sơ đăng ký xe chậm trễ là do việc đăng ký xe vừa phân cấp về công an xã, công tác thực hiện, cập nhật đôi lúc bị một số khúc mắc, một số thời điểm hệ thống bị gián đoạn đường truyền khiến việc giải quyết hồ sơ bị chậm. Các nguyên nhân trên đã được địa phương cập nhật, giải quyết, đẩy nhanh tiến độ đăng ký xe cho người dân.