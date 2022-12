Người đàn ông Mỹ đưa con nuôi về Việt Nam tìm mẹ sau 28 năm xa cách

Ngày 30.12.2022, hàng trăm người dân sống tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An đã tập trung về khu vực kênh Cái Bát để chứng kiến lễ khánh thành cầu 3 Tháng 2. Công trình do Báo Thanh Niên, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), UBND huyện Tân Hưng cùng các nhà tài trợ kinh phí xây dựng.