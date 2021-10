Người dân về quê Nghệ An phải cách ly thế nào?

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tại cuộc họp sáng 5.10 bàn phương án đón, cách ly công dân tự phát trở về quê.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, cho biết mỗi ngày có khoảng 200 người về quê Nghệ An qua cầu Bến Thủy. Riêng ngày 4.10, có 648 người. Rạng sáng ngày 5.10, tại cầu Bến Thủy đã có 240 người trở về và dự kiến trong ngày sẽ có gần 1.000 người từ miền Nam tự phát về quê Nghệ An.

Đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang quản lý 7 khu cách ly tập trung và đang tổ chức cách ly cho 1.800 người. Nếu đưa các Bệnh viện dã chiến số 4, số 5, số 6 làm khu cách ly tập trung thì có thể cách ly được khoảng 3.700 người.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức phân loại trên cơ sở khai báo, giấy tờ công dân cung cấp để tổ chức cách ly theo quy định.





Theo đó, những công dân chưa được tiêm vắc xin, chưa được xét nghiệm thì phải tổ chức cách ly tập trung. Những công dân đã tiêm 2 mũi vắc xin, có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực thì đưa về địa phương, tổ chức cách ly tại nhà.

Tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho những công dân cách ly tập trung. Trước mắt, sử dụng 3 bệnh viện dã chiến ở TX.Cửa Lò đã hết bệnh nhân để làm khu cách ly tập trung.

Ông Trung cũng cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý, trước mắt để Vietnam Airlines tổ chức 2 chuyến/tuần bay đến sân bay Vinh để chở công dân có nhu cầu, tự chi trả 100% chi phí về quê. Việc đón các trường hợp công dân có hoàn cảnh khó khăn như phụ nữ mang thai, trẻ em, tỉnh sẽ rà soát để có kế hoạch phù hợp.

Ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Nghệ An, cho biết Nghệ An có 329.000 người Nghệ An làm việc ở các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó, gần 88.000 người đã trở về quê.