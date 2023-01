Người dùng bức xúc vì MobiFone lại gặp sự cố nghẽn mạng

Chị Trúc Quỳnh (TP.HCM) cho biết tới 19 giờ 30 cùng ngày, điện thoại chị vẫn chưa thể kết nối với mạng di động từ MobiFone. "Ông xã tôi đi làm về còn nghĩ điện thoại đã hỏng vì không thấy lên vạch sóng nào", chị Quỳnh nói.

Anh Anton Đạt (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về tình trạng tín hiệu mạng MobiFone không khả dụng. Anh nói: "Điện thoại của tôi mất sóng hoàn toàn, không nghe gọi được. Khi đi ngang qua cửa hàng MobiFone trên đường Phan Đăng Lưu cũng nhìn thấy rất đông tài xế xe công nghệ đang có mặt tại đây". Không lâu sau đó, điện thoại anh có tín hiệu trở lại nhưng thường xuyên trong tình trạng không ổn định và rất khó để sử dụng bình thường.

Tại khu vực Hà Nội, cũng có nhiều thuê bao mạng MobiFone chia sẻ tình trạng khó kết nối, chập chờn khi sử dụng 4G trên các thiết bị di động của mình.





Do sự cố diễn ra vào giờ tan tầm, việc mất kết nối liên lạc cũng ảnh hưởng tới nhiều người đang làm dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa. Nhiều tài xế dịch vụ gọi xe như Grab, Be, GoJek đã không thể liên hệ với khách hàng, hoặc không "nổ cuốc" do không kết nối được vào mạng internet để sử dụng ứng dụng.

Anh Hải, một tài xế chạy xe taxi công nghệ cho biết: "Từ chiều giờ nhiều đồng nghiệp của tôi dùng mạng MobiFone cũng than thở không bắt được "cuốc" xe nào. Trên nhóm chat mọi người than thở hôm nay chắc chạy thiếu cuốc. Tôi thì không bị vì đang dùng Viettel".

Trước đó, vào cuối tháng 10.2022, mạng MobiFone cũng gặp tình trạng tương tự, phải sau nhiều giờ sự cố mới được khắc phục.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện nhà mạng MobiFone xác nhận sự cố nói trên và cho biết vào chiều muộn 4.1.2023, hệ thống của MobiFone có hiện tượng nghẽn cục bộ, khách hàng tại một số khu vực khó sử dụng dịch vụ. Hiện tại, nhà mạng vẫn đang tiến hành các biện pháp khắc phục để thông suốt lại kết nối cho người dùng.