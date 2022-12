Người hâm mộ 'Bond Girl' Ana de Armas có thể kiện vì trailer không đúng như phim

Fan điện ảnh thất vọng vì nữ diễn viên yêu thích của họ - Ana de Armas - bị cắt khỏi phim sau khi xuất hiện trong trailer và họ đang kiện hãng phim quảng cáo sai sự thật, một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết.

Hai người yêu thích điện ảnh cho biết hãng Universal Pictures đã lừa họ khi tung trailer phim Yesterday có sự góp mặt của nữ diễn viên Ana de Armas. Peter Michael Rosza ở San Diego và Conor Woulfe ở Maryland (Mỹ) nói họ đã chi hơn 3,99 USD mỗi người để xem bộ phim ca nhạc do Danny Boyle đạo diễn dựa theo kịch bản của Richard Curtis và Jack Barth trên Amazon Prime. Nhưng họ phát hiện ra de Armas không hề xuất hiện trên phim.

Một vụ kiện tập thể được đệ trình vào đầu năm nay với cáo buộc từ người hâm mộ khi họ kỳ vọng ngôi sao điện ảnh Cuba từng đóng trong No Time To Die sẽ xuất hiện trong Yesterday. Tuy nhiên, họ “không hề nhận được một bộ phim nào có sự xuất hiện của Ana de Armas”, vụ kiện được truyền thông Mỹ đưa tin cuối tuần qua, theo The Guardian.

“Người tiêu dùng không được cung cấp bất kỳ giá trị nào cho việc thuê hoặc mua phim của họ”, đơn kiện cho biết thêm.

Universal đã yêu cầu Thẩm phán Stephen Wilson bác bỏ đơn khiếu nại, lập luận rằng các đoạn trailer tuân theo Hiến pháp Mỹ, đảm bảo quyền tự do ngôn luận.





Nhưng trong phán quyết hôm 22.12, Thẩm phán Wilson bác bỏ lập luận của hãng phim, nói rằng các đoạn trailer giới thiệu là “lời nói thương mại” và phải tuân theo luật về quảng cáo, đảm bảo tính trung thực.

Thẩm phán nhận định: “Về cốt lõi, đoạn trailer giới thiệu phim là một quảng cáo được thiết kế để bán một bộ phim bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng bản xem trước”.

Đại diện hãng Universal không bình luận vụ việc. Người nộp đơn kiện đang yêu cầu bồi thường ít nhất 5 triệu USD thay mặt cho những khán giả hâm mộ Ana de Amas bị thất vọng. Các luật sư sẽ được triệu tập tại tòa án vào ngày 3.4.2023.

Phim Yesterday kể câu chuyện về nhạc sĩ Jack Malik do Himesh Patel thủ vai, người từng hát ca khúc Yesterday bất tử của The Beatles và trở nên nổi tiếng. Đạo diễn Danny Boyle nổi tiếng qua phim từng đoạt đến 8 giải Oscar 2009 - Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột).

Ana de Armas (34 tuổi) ban đầu được chọn tham gia bộ phim và xuất hiện trong đoạn trailer giới thiệu cũng như những quảng cáo khác nhưng vai diễn của cô hoàn toàn không có trong phiên bản cuối cùng, theo đơn kiện. Cô xuất hiện trong nhiều phim đình đám gần đây như Knives Out (2019), No Time To Die (2021), Blonde (2022)…